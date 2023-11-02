العلاج الكيميائي هو استخدام أدويةً لتخريب الخلايا السرطانيَّة.تُعطى هذه الأدوية المُضادَّة للسرطان عادةً عن طريق الحقن الوريدي حيث يجري تقطيرها في مجرى الدَّم بمعدل ثابت موصوف.يمكن لتكرار غرز الإبر في الأوردة أن يُسبب تندبًا أو ضعفًا في الأوردة، ممَّا يجعلها غير صالحة للاستعمال المتكرِّر على المدى الطويل.والبديلُ لذلك هو إدخال قثطار وريدي مركزي CVC.يجري زرع القثطار الوريدي المركزي جراحيًا في وريد كبير في الصدر أو الرقبة، ويمرّ عبره حتى يصل إلى الوريد الأجوف العلوي.ثم يُثبت القثطار على الصدر.بعدَ الإدخال، يمكن استخدامُ القثطار الوريدي المركزي لإعطاء العلاج الوريدي، أو سحب الدَّم لإجراء الفحوصات المخبرية.يبقى القثطار الوريدي المركزي في موضعه لفترة طويلة عادةً، ويفيد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي على المدى الطويل.هناك نوع آخر من الوصول الوريدي طويل الأمد وهو أنبوب PICC، أو القثطار المركزي المُدخَّل محيطياً.يختلف القثطار المركزي المدخل محيطيًا عن القثطار الوريدي المركزي في أن الأول يجري إدخاله من أحد الأوردة في الذراع أو اليد.وكما هيَ الحال مع القثطار الوريدي المركزي، يجري تمرير القثطار على امتداد الأوردة الأكبر والأكبر حتى يصل إلى الوريد الأجوف العلوي.يسمح كلا القثطارين CVC و PICC بالوصول الوريدي طويل الأمد دون الحاجة إلى الاستخدام المتكرر للإبر.حتى أنه يمكن إعطاء بعض المعالجات في المنزل باستخدام القثطار المركزي الوريدي CVC.يزيد كلا النوعين من القثاطر CVC و PICC من خطر العدوى.ينبغي استعمال التقنيات المعقمة دائمًا.