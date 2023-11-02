يوجد داخل العين حجرتان مملوءتان بسائل.يكون السائل داخل العين مسؤولاً عن الحفاظ على المستوى الصحيح من الضغط داخل العين، مما يحافظ على شكل العين سليمًا.يكون هذا السائل شفافًا ومائيًا في الحجرة الأمامية من العين.أمَّا الحجرة الخلفية الأكبر حجمًا، فتكون مملوءة بسائل ثخين يشبه الهلام، يُشار إليه باسم الخلط الزجاجي.

يُسمَّى السائل العيني الشفاف والمائي في الحُجيرة الأمامية بالخِلط المائي (aqueous humor)، ويجري تشكيله وامتصاصه بشكلٍ مستمرٍّ بالتزامن مع مروره عبر العين.يتكون هذا السائل بالقرب من العدسة، ويتدفق إلى الحجرة الأمامية للعين، ومن ثم يجري تصريفه إلى الجهاز الوريدي من خلال قناة تصريف دقيقة.

الزَّرَق هو مرض يُؤثِّر في تصريف الخلط المائي، ممَّا يَتسبَّب في ارتفاع مستوى الضغط داخل العين، ويُعد من الأسباب الشائعة للعمى.توجد أنواعٌ وأسباب كثيرة للزرق.كثيرًا ما يحدث الزرق عند تنضغط الشبكة الإسفنجية التي تُرشِّح السائل العيني وتمنع السائل من الدخول إلى القناة أو عندما تغطي قزحية العين فتحة القناة.