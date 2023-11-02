كما يحتوي الثديان، اللذان يتكونان بشكلٍ رئيسي من نسيج دهني، على غدد منتجة للحليب تسمى الفصيصات.تكون الفصيصات متصلة بالحلمة عن طريق شبكة من الأنابيب التي تُسمى الأقنية اللبنية.ينتج الثديان الحليب من الماء والعناصر المغذية التي تؤخذ من مجرى الدَّم.يجري تخزين الحليب في الفُصيصات إلى أن يرسل هرمون الأوكسيتوسين إشارات إلى العضلات الصغيرة في الفصيصات لكي تنقبض وتدفع الحليب عبر الأقنية.تسمى هذه العملية بمنعكس إنزال أو قذف الحليب.

على الرغم من أن الأطفال يولدون ولديهم منعكس مص طبيعي، إلا أنه ينبغي عليهم تعلم كيفية الرضاعة.في أثناء الرضاعة، من المهم أن يحافظ الرضيع على وضعية مناسبة بين الحلمة والفم؛ وذلك يضمن حصول الطفل على كمية مناسبة من الحليب وأن تكون الرضاعة الطبيعية تجربة ناجحة.لتحقيق وضعية الالتقاط المناسبة توضع الحلمة في الجزء الخلفي من فم الطفل، عند نقطة القاء الحنك الصلب مع الحنك الرخو تقريبًا.إذا كان الطفل يرضع من طرف حلمة الثدي فقط، أو لا يوجد لديه ما يكفي من نسيج الثدي في الفم، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب أو تشقُّق الحلمتين عند الأم.