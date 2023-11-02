تُشكِّل الأقراص بين الفقرات ربع العمود الفقري وتعمل كنظام امتصاص الصدمات في العمود الفقري، وتحمي الفقرات، والحبل الشوكي ،وغير ذلك من البنى.ولكن، يمكن لهذه الأقراص أن تتنكس وتترقق أحيانًا، مما يؤدي إلى تقارب الفقرات التي تدعمها مع بعضها بعضًا وانقراص الأعصاب التي تخرج منها.

في الحالات الشديدة، تُستأصل هذه الأقراص وتُستبدل بعظمٍ يؤخذ من الحوض.يُسمَّى ذلك هذا بالدمج الفقري.يختار العديد من الأطباء الوصول إلى الأقراص المصابة من الأمام عن طريق سحب الأمعاء وغيرها من الأعضاء أولاً لكشف العمود الفقري.ثم يجري استئصال القرص المصاب.يجري حفر فتحات أعرض قليلاً من القرص المستأصل في الفقرات المحيطة.تُملئ أغلفة التيتانيوم، أو الأقفاص، بعظم الحوض المقطوع وتُوضَع في الثقوب.تقوم خلايا مُتخصِّصة داخل هذا العظم تُسمى الخلايا العظمية بإنتاج عظم جديد وتساعد على شفاء الموقع.تسمح الفتحات في هذه الأقفاص للعظم بأن ينمو حولها.بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأغلفة الدعم والبنية في أثناء شفاء العظم.