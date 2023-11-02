في أثناء الإباضة، يجري تحرير بويضة من مبيض المرأة كل شهر.الخمل (fimbriae)، هي بروزات صغيرة تشبه الأصابع في نهاية قناة فالوب، تلتقط البويضة وتوجهها نحو الداخل.وهي هنا، في داخل البوق الرحمي، حيث يحدث الحمل عادةً.

تنتقل النطاف من خلال الجهاز التناسلي الأنثوي إلى داخل قناة فالوب، حيث تندمج مع البويضة في نهاية المطاف.لا يمكن سوى لنطفة واحدة أن تُخصب البويضة.

تنتقل البويضة المُخصَّبة حديثًا على طول قناة فالوب باتجاه الرحم، حيث يُمكن أن تنغرس وتتطور هناك حتى الولادة.ولكن، في بعض الحالات، يمكن للمُضَاعَفات أن تؤدي إلى انغراس البويضة في مناطق أخرى غير بطانة الرحم.يُعرف هذا بالحمل خارج الرحم أو الحمل المنتبذ.

على الرغم من أن معظم حالات الحمل المنتبذ تحدث في قناتي فالوب، إلا أنها قد تحدث أيضًا في البطن، أو المبيضين، أو عنق الرحم.