في أثناء التنفس الطبيعي، ينتقل الهواء عبر الأنف، ثم يتجه نحو الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر وأصغر تُسمى القصبات الهوائية.تتفرع القصبات الهوائية إلى قصيبات ثم إلى مجموعات صغيرة من الحويصلات الرفيعة والهشة التي تشبه عناقيد العنب، تسمى الأسناخ.التهاب القصبات هو التهاب في الأنابيب القصبية، أو القصبات.عندما تتهيَّج خلايا النسيج المبطِّن للقصبات الهوائية إلى ما بعد حد معين، تتعطل وظيفة الخلايا الهدبية الصغيرة التي عادةً ما تحتجز العناصر الملوثة وتتخلص منها.استجابةً لذلك، يجري إفراز كمية كبيرة من المخاط، ممَّا يُسبِّب السُّعال المُميَّز لالتهاب القصبات.قد ينجم الالتهاب عن الفيروسات، أو البكتيريا، أو التدخين، أو استنشاق الملوثات الكيميائية، أو الغبار.