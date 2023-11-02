والزائدة الدودية appendix، هِيَ جيب نسيجي إصبعي الشكل يتوضع في الجهة السفلية اليمنى من البطن.على الرغم من أن الزائدة تتفرع عن الجزء الأول من الأمعاء الغليظة، إلا أنها لا تمارس دورًا حيويًا في التخلص من الفضلات الهضمية.

يمكن أن تعتل الزائدة بسبب البكتيريا الموجودة في السبيل المعوي.عند الإصابة بالعدوى، تصبح الزائدة متورمة ومُلتهبة، ممَّا يُسبِّبُ الألم الشديد الذي يُميز التهاب الزائدة.تتضمن الأعراض الألم العفوي والألم عند جس المنطقة المجاورة للسرة ثم ينتقل إلى الجهة السفلية اليمنى من البطن.وغالبًا ما يترافق مع الغثيان، والقيء، والارتفاع في درجة الحرارة، والإمساك أو الإسهال.

يُعدُّ التهاب الزائدة أحد أكثر الأسباب شُيُوعًا لجراحة البطن الطارئة في الولايات المتحدة.يكون أكثر شُيُوعًا عند الذكور بالمقارنة مع الإناث، ويزداد احتمال حدوثه في أواخر المراهقة وأوائل العشرينات.