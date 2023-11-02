يمكن استخدام منظار داخلي قياسي لفحص شذوذات الأمعاء الدقيقة مثل الأورام والنزف.ولكن، قد تصل هذه المناظير الداخلية فقط إلى أول 3-6 أقدام من الأمعاء.وفي كثير من الأحيان، يتوضع الشذوذ في الجزء الواقع ضمن الـ 14 إلى 17 قدمًا المتبقية.ولكن مع التنظير الداخلي بكبسولة الفيديو، يمكن للأطباء فحص الأورام التي يصعب الوصول إليها، أو معاينة النزف المعوي البعيد من خلال تسجيل فيديو ديناميكي يؤخذ للأمعاء.

يعد التنظير الدَّاخلي بكبسولة الفيديو إجراءًا غير باضع، حيث تُستخدَم كبسولة حاسوبية لمعاينة الأمعاء الدقيقة على كامل امتدادها.يبلغ حجم الكبسولة تقريبًا حجم كبسولة فيتامينات، وتحتوي على جهاز إرسال، وبطارية، وكاميرا فيديو ملوَّنة، ومنبع ضوئي.تكون الكبسولة مختومة ومقاومة لأحماض المعدة والإنزيمات الهاضمة.تأخذ الكبسولة صورتين في الثانية مع انتقالها عبر تقلُّصات العضلات على امتداد السبيل الهضمي.قد تكشف المواقع البعيدة في السبيل وجود ورم أو نزف من جدار الأمعاء، والذي يمكن تحديده بشكل أكثر دقة.تُرسِلُ المستشعرات على بطن المريض هذه الصور إلى جهاز استقبال يمكن ارتداؤه على الخصر.بعد ثمان ساعات وأكثر من 50,000 صورة، تجري إزالة المستشعرات وجهاز الاستقبال.يمكن بعد ذلك تحميل الصور إلى جهاز كمبيوتر حيث يمكن مشاهدتها بشكل فيديو، ويقوم الطبيب بفحصها.تكون الكبسولة معدة للاستعمال لمرة واحدة، وتُطرح في نهاية المطاف مع البراز دون أن يدرك الكثير من الأشخاص أنَّها قد خرجت بالفعل من أجسادهم.