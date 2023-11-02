التصلُّب المتعدِّد
يتضمّن الجهازُ العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي.يحيط مُنتَج دهني يُسمَّى الميالين بمعظم الأعصاب في الجسم.يسمح الميالين للأعصاب بإرسال نبضات كهربائية واضحة بشكل أسرع وأكثر فعالية على طول الخلايا العصبية.
التصلُّب المتعدِّد Multiple Multiple sclerosis (MS) هو اضطراب في المناعة الذاتية ، ممَّا يعني أنَّ الجهاز المناعي للجسم ينقلب على نفسه.تُؤدِّي هذه الاستجابة المناعيَّة الذاتيَّة إلى حدوث التهابٍ في طبقة الميالين الواقية ، أو غمد الميالين ، وفي نهاية المطاف في أماكن مختلفة على طول الجهاز العصبي المركزي.يسمى هذا التدمير للميالين بإزالة الميالين.تمنع هذه العملية التخريبية الخلايا العصبية من إرسال إشارات عصبية فعالة.تصبح الإشارات بطيئة أو مشوهة أو مسدودة ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض التصلُّب المتعدِّد.
تتفاوت أعراض التصلب المتعدد وتختلف باختلاف موضع الضرر في الميالين.الأَعرَاض الشائعة هي فقدان التناسق العضلي وضعف الرؤية والاخدرار أو الإحساس بالوخز في الذراعين أو الساقين والتعب وسلس البول.
قد يكون من الصعب تشخيص هذا المرض لأن الأَعرَاض ، والتي يمكن أن تستمرَّ من أيام إلى أشهر ، قد تأتي وتذهب من دون أي نمط.