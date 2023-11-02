التصلُّب المتعدِّد Multiple Multiple sclerosis (MS) هو اضطراب في المناعة الذاتية ، ممَّا يعني أنَّ الجهاز المناعي للجسم ينقلب على نفسه.تُؤدِّي هذه الاستجابة المناعيَّة الذاتيَّة إلى حدوث التهابٍ في طبقة الميالين الواقية ، أو غمد الميالين ، وفي نهاية المطاف في أماكن مختلفة على طول الجهاز العصبي المركزي.يسمى هذا التدمير للميالين بإزالة الميالين.تمنع هذه العملية التخريبية الخلايا العصبية من إرسال إشارات عصبية فعالة.تصبح الإشارات بطيئة أو مشوهة أو مسدودة ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض التصلُّب المتعدِّد.