يُحيط بالرئتين داخل القفص الصدري غشاء رطب من طبقتين يسمى غشاء الجنب.في الحالة الطبيعية، توجد كمية صغيرة من السوائل التي تُزلّق أسطح الأغشية الجنبية.الانصباب الجنبي هو تراكم غير طبيعي للسائل بين الأغشية.هناك نوعان من الانصباب الذي يمكن أن يحدث.تنجم الانصبابات الارتشاحية transudative effusions عن مرض أو اضطراب كامن يُؤثِّر في الضغط الطبيعي في الرئتين، مما يُضعف قدرة الأوعية الدموية في الصدر على إزالة السوائل الزائدة داخل الحيز الجنبي.تنطوي أنواع الاضطرابات التي يمكن أن تسبب الانصبابات الرشحية على فشل القلب الاحتقاني، وتشمُّع الكبد، والانخماص الرئوي.كما ترتبط أيضًا ببعض الإجراءات الطبية، مثل غَسل الكُلى الصفاقي.تنجم الانصبابات النضحية exudative effusions عن اضطرابات الرئة التي تؤدِّي إلى التهاب غشاء الجنب بسبب العدوى أو المرض.تحدث التناضحات عندما يصبح غشاء الجنب ملتهبًا ويعجز السائل عن المرور عبر الأغشية.تنطوي أنواع الاضطرابات التي يمكن أن تسبِّب الانصباب النضحي على السرطان، والورم اللمفي، والانصمام الرئوي، والسل، والأمراض المرتبطة بالأسبست، والرضوض.وتنطوي أَعرَاض الانصباب الجنبي على ضيق النفُّس، والألم الصدري، والسُّعال.سوف يستمع الطبيب إلى الصدر بواسطة السماعة الطبية للتحري عن علامات انخفاض الأصوات التنفسية أو الاحتكاكات الجنبية، وهي أصوات فرك الجنب مع بعضه في أثناء التنفُّس.