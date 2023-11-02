يقيِّم الاختبارُ الكهربائيّ التشخيصيّ الأعراض العضليَّة التي قد تنجم عن إصابة أو مرضٍ للأعصاب أو العضلات في الجسم.يمكن أن تشمل الأَعرَاض الألم العضلي أو الضعف أو الاخدرار.

يوجد نوعان من الاختبارات التَّشخيصِية الكَهرَبِية electrodiagnostic من الشائع استعمالهما: تَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل electromyography ودراسات التوصيل العصبي nerve conduction studies.تقوم هذه الاختبارات بتحليل النشاط الكهربائي الذي يحدث في الأعصاب والعضلات.

يختبر تخطيط كهربية العضل EMG النشاط العضلي.ينطوي على إدخال إبرة عبر الجلد وصولًا إلى العضلة.تُسجِّل الإبرة النشاط الكهربائي في العضلة في أثناء استرخاء المريض، ثمَّ خلال تقلُّص العضلة.عندما تكون العضلة السليمة في وضعيَّة الرَّاحة، فلا يُسجل أيُّ نشاطٍ كهربائي فيها.عندما تتقلص العضلة، يُسجل نشاط كهربائي.

تُجرى دراسات التوصيل العصبي عادةً مع تخطيط كهربية العضل وتسجيل كيفية عمل الأعصاب.وفي أثناء هذا الإجراء ، يَجرِي تسجيل أقطاب كهربائية على سطح الجلد على طول المسار العصبي.ثم تُرسل الإشارات الكهربائية على طول المسار.تسجل الحساسات النشاط الكهربائي ، وتقيس سرعة انتقال النبضة الكهربائية على طول المسار العصبي.وتعرض النتائج على شاشة الكمبيوتر ، ويجري تقييمها.