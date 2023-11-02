القلب هو عضلة تنقبض وفق إيقاع منتظم طوال حياتنا.تتحفز كل نبضة بواسطة إشارة كهربائية تتولد من نظام التوصيل القلبي.يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة.

في ضربة القلب الطبيعية، تتبع الإشارة الكهربائية القلبية مسارًا محددًا عبر القلب.تبدأ الإشارة الكهربائية في العقدة الجيبية الأذينية، SA node، التي تتوضع في الأذين الأيمن.تُحفز العقدة الجيبية الأذينية الأذينان لكي ينقبضا، فيندفع الدم إلى البطينين.تواصل الإشارة الكهربائية مسيرها عبر العقدة الأذينية البطينية، AV node، وإلى داخل البطينين.بعد ذلك تُسبب الإشارة انقباض البطينين، وبالتالي ضخ الدم إلى الرئتين والجسم.

في بعض الأحيان ، تؤدي مشكلة في جهاز التوصيل إلى أن ينبض القلب بسرعة كبيرة جدًأ، أو بسرعة بطيئة جدًا، أو أن يحدث اضطراب أو عدم انتظام في ضربات القلب.الاجتثاث بالترددات الراديوية هو إجراء طبي يُستخدم لتصحيح اضطراب النظم القلبي، أو عدم انتظام ضربات القلب.

قبل الاجتثاث، تُجرى دراسات فيزيولوجيا كهربية لتحديد المنطقة من القلب التي تحتاج إلى المعالجة بدقة.في أثناء الاجتثاث، يَجرِي إدخال قَثطَرة في أحد الشرايين في الساق، ومن ثم تمريرها عبر الشريان وإلى داخل القلب.وبمجرد وصول القثطار إلى الموقع المستهدف في القلب، تنبعث الطاقة الراديوية من الأقطاب الكهربائية في ذروة القثطار.تؤدي هذه الطاقة إلى تسخين وتخريب النسيج القلبي المُسبب لاضطراب النظم القلبي.في معظم الحالات، يعود القلب إلى نظمه الطبيعي بعد الاستئصال.ولكن، قد يحتاج بعض المرضى رغم ذلك إلى استخدام أدوية أو إدخال ناظمة قلبية.