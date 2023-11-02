خلال فترة الحمل، يُؤوي رحم المرأة الجنين ويحميه لمدة تسعة أشهر تقريبًا.وطوال فترة الحمل، يمكن مراقبة تخلُّق الجنين من خلال التصوير الروتيني بتخطيط الصدى.

يجري وضع ترجام transducer على جلد البطن وتحريكه بلطف في أثناء إصداره أمواجًا صوتية غير ضارة باتجاه الجسم.ترتد الموجات الصوتية عن البُنى التشريحية الموجودة داخل البطن، مثل الجنين.تجري قراءة إشارات الموجة الصوتية بواسطة الكمبيوتر، وتُعرض على الشاشة.من خلال هذه الصور يمكن للطبيب فحص الجنين وتَقييم التقدُّم الحاصل في نموه.