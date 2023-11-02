اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، ويُشار له اختصارًا ADHD، هو اضطراب سلوكي عصبي شائع يؤثر في الأطفال وكذلك بعض البالغين.تشير بعض الأبحاث إلى أن سبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو العوز جيني المنشأ لبعض الناقلات العصبية.

يتكون دماغ من أكثر من ملايين الخلايا العصبية المتشابكة التي تسمى العصبونات neurons.ولكي يتمكن الشخص من التفكير، أو الحركة، أو الشعور، ينبغي أن تتواصل هذه الخلايا العصبية مع بعضها بعضًا.وهي تقوم بذلك عن طريق إرسال واستلام نواقل كيميائية تسمى النواقل العصبية neurotransmitters.

عندما يجري تحرير ناقل عصبي من أحد العصبونات، فإنه يعبر فجوة تسمى المشبك ويرتبط بمستقبل على عصبون آخر، وبذلك يتمُّ تمرير الإشارة.

تنطوي أعراضُ الاضطراب على الاندفاع، وفرط النشاط، وعدم القدرة على الحفاظ على الانتباه.