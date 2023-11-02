يمنح الجهاز الهيكلي شكلاً عامًا للجسم ويحمي الأعضاء الداخلية.يدعم مفصل الورك وزن معظم الجزء العلوي من الجسم.

مع تقدم الشخص في السن، تصبح العظام أرق وأكثر هشاشة، مما يزيد من خطر التعرض لإصابة.

تتوضع مفاصل الورك في الحوض؛ حيث تصل الجذع بالساقين وتدعم وزن الجزء العلوي من الجسم.تُشكِّلُ عظامُ الحوض، والعانة، والإِسِك، والحرقفة مفصلًا كرويًا مع رأس عظم الفخذ (عظم الفخذ الطويل).يُمكن للإصابات والاهتراء العظمي الناجم عن الشيخوخة أن تؤدي إلى ضررٍ في هذا المَفصِل، ممَّا يزيد من خطر حدوث كسر في الفخذ أو الورك.

من المرجح أن يجري إصلاح كسر الورك عن طريق جراحة استبدال مفصل الورك.في أثناء جراحة استبدال مفصل الورك، تُزال جميع الغضاريف والعظام المفصلية من الورك.يُوضع كوب بلاستيكي في تجويف الورك المتضخم.ثم يُزال الجزء العلوي من عظم الفخذ وتُدخل كرة معدنية في الجزء العلوي من عظم الفخذ.كما يَجرِي إدخالُ جذع معدني في عظم الفخذ لتعزيز ثبات التعويض الاصطناعي.