البروستات هي جزء من الجهاز التناسلي الذكري.وهي غدة صغيرة دائرية تتوضع في مقدمة المستقيم عند قاعدة المثانة.تكون وظيفتها الأساسية تحرير السائل في الإحليل في أثناء القذف.في أثناء القذف، تنتقل الحيوانات المنوية من الخصية عبر أنابيب تسمى الأسهر.يمر الأسهرُ خلف المثانة ويدخل ضمن غدة البروستات.في أثناء رحلتها، تتحد النطاف مع السوائل المنوية، والمُكوِّنات الأخرى لسائل القذف، من ثلاثة مصادر - الحويصلات المنوية، والبروستات، وغدد بصلة الإحليل (bulbourethral glands).ثم تنتقل السوائل المُجمَّعة، التي تُسمَّى السائل المنوي أو سائل القذف، على طول الإحليل إلى خارج الجسم عبر القضيب.إذا حدثت الإصابة بسرطان البروستات ولم يَجرِ اكتشافها مُبكِّرًا، فقد يكون من الضروري استئصال البروستات.هناك عدة مقاربات جراحية لاستئصال البروستات.بالنظر إلى داخل الحوض، تتكون المنطقة التشريحية المحيطة بالبروستات من العديد من البُنى الحساسة بما في ذلك العضلات والأعصاب التي تؤثِّر في كل من وظيفتي التبوُّل والانتصاب.في أثناء استئصال البروستات السرطانية، يجب على الجراح استخدام أدوات دقيقة لتجنب إلحاق الأذى بهذه البنى المهمة.يجري قطعُ الإحليل، أو قناة البول، بعناية في قاعدة المثانة.كما إنه من شأن توخي المزيد من الحذر ودقة اختيار الأدوات الجراحية أن تساعد الجراح على الحفاظ على الحزم العصبية المسؤولة عن الانتصاب.حالما تنفصل البروستات بشكلٍ كامل، يَجرِي استئصالها من خلال شقٍّ صغير.يجري إدخال قثطار لسحب المثانة بعد الجراحة.ثم يَجرِي ربط المثانة بالقناة البولية فوق القثطار.يُترك القثطار في مكانه لفترة قصيرة لضمان الشفاء المناسب.