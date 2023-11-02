الطحال هو عضو هش تقريبًا يتوضع في الربع الأعلى الأيسر من البطن، إلى الخلف من المعدة.يساعد على إنتاج، وتخزين، وتصفية الدم، كما يمارس دورًا في الجهاز المناعي للجسم.يمكن للإصابات الشديدة على الجانب الأيسر من البطن، مثل تلك الناجمة عن الحوادث الرياضية أو المرورية، أن تؤدي إلى ضرر في الطحال.كما يمكن لأمراض مثل ابيِضَاض الدم أو فقر الدم الانحلالي أن تستدعي استئصال الطحال أيضًا.استئصالُ الطحال splenectomy هو إزالة الطحال جراحيًا نتيجة إصابة أو مرض.في أثناء الجراحة، يُستأصل الطحال المتضرر ويُقطع اتصاله بأعضاء أخرى.على الرغم من أن الكبد يتولى وظائف الطحال بعد استئصال الأخير، إلا أن ترشيح الدم لا يتم بشكل كامل كما كان يحدث من قبل.يُصبح المرضى عرضةً للمزيد من حالات العدوى البكتيرية بعد استئصال الطحال.يرتبط هذا الإجراء بعدة مضاعفات محتملة ينبغي مناقشتها مع الطبيب قبل العمل الجراحي.