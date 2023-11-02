يتكوَّن مفصل الركبة من ثلاثة عظام رئيسية: عظم الفخذ، والظنبوب، والرضفة.تكون جميع هذه البنى محاطة بغضروف وأربطة تدعم مفصل الركبة وتحميه من الإصابة.الهلالة الإنسية هي بنية غضروفية على شكل حرف C ترتبط بالظنبوب، وتعمل كماص للصدمات في الركبة.

يمكن للهلالة الأنسية أن تتمزق بسبب التواء الركبة بعنف أو نتيجة الشيخوخة الطبيعية.في كلتا الحالتين، يؤدي تمزُّق الهلالة الأنسية إلى الألم والتورم في الركبة وعدم القدرة على فرد الساق.

عادةً ما ينطوي إصلاح الهلالة الإنسية على الجراحة.يجري استئصال الجزء المتمزق من الغضروف، وتنعيم المناطق المتبقية في أثناء إجراء يسمى استئصال السحايا meniscectomy.بعد الجراحة، يُوصى بالعلاج الفيزيائي لاستعادة القوة والمرونة.