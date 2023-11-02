ميترونيدازول و تينيدازول
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
بالنسبة إلى ميترونيدازول وتينيدازول: حالات العدوى الناجمة عن بعض الأوالي مثل المشعرة المهبلية، والمُتَحَوِّلَةُ الحالَّةُ للنُّسُج، والجياردية اللمبلية، والداء المهبلي البكتيري
بالنسبة إلى ميترونيدازول: العدوى البكتيرية في الحوض والبطن
الغَثيان، التقيؤ*
الصداع*
احمرار الوجه*، طفح جلدي
طعم معدني في الفم metallic taste
اخدِرار ووخز في اليَدين والقدمين (اعتِلال الأعصَاب المُحيطيَّة peripheral neuropathy)
بول داكن
* تحدث هذه التأثيرات الجانبية بشكل خاص إذا جَرَى استمال الدواء مع الكحول