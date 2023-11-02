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ميترونيدازول و تينيدازول

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

بالنسبة إلى ميترونيدازول وتينيدازول: حالات العدوى الناجمة عن بعض الأوالي مثل المشعرة المهبلية، والمُتَحَوِّلَةُ الحالَّةُ للنُّسُج، والجياردية اللمبلية، والداء المهبلي البكتيري

بالنسبة إلى ميترونيدازول: العدوى البكتيرية في الحوض والبطن

الغَثيان، التقيؤ*

الصداع*

احمرار الوجه*، طفح جلدي

طعم معدني في الفم metallic taste

اخدِرار ووخز في اليَدين والقدمين (اعتِلال الأعصَاب المُحيطيَّة peripheral neuropathy)

بول داكن

* تحدث هذه التأثيرات الجانبية بشكل خاص إذا جَرَى استمال الدواء مع الكحول

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