للتحويل من درجة حرارة فهرنهايت إلى درجة الحرارة المئويَّة: ينبغي طرح 32، ومن ثمَّ ضرب الناتج بالكسر 5/ 9 أو 0.555.

للتحويل من درجة الحرارة المئويَّة إلى درجة حرارة فهرنهايت: ينبغي ضرب الرقم بالكسر 9/ 5 أو 1.8، ثم يُضاف الرقم 32.