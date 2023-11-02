مكافئاتُ دَرجة الحَرارة
للتحويل من درجة حرارة فهرنهايت إلى درجة الحرارة المئويَّة: ينبغي طرح 32، ومن ثمَّ ضرب الناتج بالكسر 5/9 أو 0.555.
للتحويل من درجة الحرارة المئويَّة إلى درجة حرارة فهرنهايت: ينبغي ضرب الرقم بالكسر 9/5 أو 1.8، ثم يُضاف الرقم 32.
درجات الحرارة الشائعة
دَرجات
درجة مئويَّة (سنتيغرَاد) (C)
فهرنهَايت (F)
التجميد
0
32.0
مَجال درجة حرارة الجسم body temperature range
36.0
96.8
36.5
97.7
37.0
98.6
37.5
99.5
38.0
100.4
38.5
101.3
39.0
102.2
39.5
103.1
40.0
104.0
40.5
104.9
41.0
105.8
41.5
106.7
42.0
107.6
درجة الغليَان
100.0
212.0