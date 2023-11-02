†يُمنَح الصغير درجة من 0 إلى 2 لكلِّ واحدة من 5 سِمَات،وتُعَدّ النتيجة الإجمالية من 7 إلى 10 في 5 دقائق طبيعية، ومن 4 إلى 6 متوسِّطة، و من 0 إلى 3 منخفضة.