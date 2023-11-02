مِقياسُ أبغار (Apgar)
الصفة المميزة
اختصار (ترخيمة)*
نتيجة†
0
1
2
لَون الجلد
المظهر (A)
أزرق كلَّه وباهت
جسم ورديّ، والأيدي والأقدام بلون أزرق
وردي كلَّه
مُعدَّل ضربات القلب
النَّبض (P)
لا يوجد نبض
أقلَ من 100 نبضة في الدقيقة
أكثر من 100 نبضة في الدقيقة
استجابة منعكسة لتحفيز الأنف (عن طريق لمسه بإصبع أو قثطار)
تكشيرة (G)
عدم الاستجابة للتحفيز
تكشيرة (G)
العُطاس والسعال
التوتُّر العضلي
A النَّشاط
ارتخاء، انعدام الحركة
بعض الانحناء في الذراعين والساقين
حَركة نشطة
التنفّس
R التنفس
عدم التنفُّس
غير منتظم، بطيء
بكاء بشكل جيد
* كلمة "أبغار Apgar" هي اختصار أيضًا.فالحروف A وP وG وA وR تتوافق مع الحروف المكتوبة بالخط العريض في هذا العمود.
†يُمنَح الصغير درجة من 0 إلى 2 لكلِّ واحدة من 5 سِمَات،وتُعَدّ النتيجة الإجمالية من 7 إلى 10 في 5 دقائق طبيعية، ومن 4 إلى 6 متوسِّطة، و من 0 إلى 3 منخفضة.