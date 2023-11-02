مقارنةٌ بين أنواع التهاب الرئة الخلالي مَجهول السبب*
اضطراب
الأشخاص الأكثر عرضةً للإصابة
النسبة المئوية للمرضى الذين يدخنون السجائر
العلاج
العَواقب أو المآل
التليّف الرئوي مجهول السبب
الرِّجَال في عُمرٍ أكبر من 50 عامًا، في مُعظَم الأحيان
أكثر من 60%
إعادةُ التأهيل الرئوي Pulmonary rehabilitation
زرع الرئة
بيرفينيدون pirfenidone أو نينتيدانيب nintedanib
تتوفَّى نسبة تتراوَح بين 50 إلى 70% خلال 5 سنوات.
الالتهاب الرئوي الخلالي التقشري
الرِّجال في عُمرٍ يتراوح بين 30 إلى 50 عامًا، بشكلٍ أكثر شُيُوعًا
أكثر من 90%
الإقلاع عن التدخين
الستيرويداتُ القشريَّة
يبلغ معدل النجاة لمدة 10 سنوات 70%.
الالتهاب الرئوي الخلالي غير النوعيّ
في كثير من الأحيان، النساء اللواتي تتراوَح أعمارهنَّ بين 40 إلى 60 عامًا
أقل من 40%
الستيرويداتُ القشريَّة
أقلّ من 50% يقضُون نحبَهم في 5 سنوات.
معدَّل الوفيات: يتفاوت بشكل كبير، ولكنه أفضل عمومًا من التليف الرئوي مجهول السبب.
التهاب الرئة المتعضِّي مجهول السبب
الأشخاص في أيّ عُمر، عادةً في عمرٍ يتراوح بين 40 إلى 50 عامًا
أقلّ من 50%
الستيرويداتُ القشريَّة
تُعد الانتكاسات شائعة الحدوث
يزيد معدل النجاة لمدة 5 سنوات عن 90%
الموتُ نادِرٌ.
داء الرئة الخلاليّ المُصحُوب بالتهاب القُصيبات التنفسيَّة
الأشخاص في عُمرٍ يتراوَح بين 30 إلى 50 عامًا (الرجال أكثر قليلًا)
أكثر من 90%
الإقلاع عن التدخين
الستيرويداتُ القشريَّة
تُعد الوفاة نادرة طالما أن الشخص قد توقف عن التدخين.
الالتهاب الرئوي الخلالي الحادّ
الأشخاص في أيّ عُمر
غير معروف
المُعالَجة الأفضل غير معروفة
الستيرويدات القشرية أحيانًا
يُتوفى أكثر من 50% في أقل من 6 أشهر.
التهاب الرئة الخلالي اللمفاويّ
النساء في أيّ عُمر غالبًا
غير معروف
الستيرويداتُ القشريَّة
من الصعب التنبُّؤ بالمآل،
فرط نمو النسيج المرن الليفي المتني الجنبي مجهول السبب idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis
الأشخَاص في أيّ (متوسِّط العمر 57 عامًا)
غير المدخنين عادةً
المُعالَجة الأفضل غير معروفة ( ربَّما الستيرويدات القشرية)
يتراوح معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بين 25 إلى 60٪ تقريبًا.
* مُرتَّبة بشكلٍ تنازليّ بحسب تواترها