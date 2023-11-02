مقارنةُ الجرعات الإشعاعية للاختبارات المختلفة*
اختبار التصوير
عدد تقريبي من صور الأشعَّة السِّينية للصدر اللازمة للحصول على الجرعة نفسها
مكافئ التعرّض البيئي التقريبي للجرعة†
منظر واحد لتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية (من الخلف إلى الأمام)
1
10 أيَّام
10
25 يومًا
سلسلة من صور الأشعَّة السِّينية للعمود الفقري القطني
75
180 يومًا
تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
100
243 يومًا
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن/الحوض
300–400
سنتان
تصوير الشريان التاجي خلال قَثطَرة القلب
350–750
1.15 - 2.3 سنة
* هذه الجرعاتُ مسؤولة عن مقدار الإشعاع الحاصل، وكيفية استعداد جزء الجسم المعرَّض للإشعاع للضَّرَر الإشعاعي.
† يتعرّض البشر بشكل مستمر لجرعات منخفضة من الإشعاعات من منشأ طبيعي، لكن المقددار يتفاوت بحسب اختلاف المواقع الجغرافية.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.