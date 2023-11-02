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مقارنةُ الجرعات الإشعاعية للاختبارات المختلفة*

اختبار التصوير

عدد تقريبي من صور الأشعَّة السِّينية للصدر اللازمة للحصول على الجرعة نفسها

مكافئ التعرّض البيئي التقريبي للجرعة†

منظر واحد لتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية (من الخلف إلى الأمام)

1

10 أيَّام

التصوير الشعاعي للثدي

10

25 يومًا

سلسلة من صور الأشعَّة السِّينية للعمود الفقري القطني

75

180 يومًا

تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب

100

243 يومًا

التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن/الحوض

300–400

سنتان

تصوير الشريان التاجي خلال قَثطَرة القلب

350–750

1.15 - 2.3 سنة

* هذه الجرعاتُ مسؤولة عن مقدار الإشعاع الحاصل، وكيفية استعداد جزء الجسم المعرَّض للإشعاع للضَّرَر الإشعاعي.

† يتعرّض البشر بشكل مستمر لجرعات منخفضة من الإشعاعات من منشأ طبيعي، لكن المقددار يتفاوت بحسب اختلاف المواقع الجغرافية.

CT = التصوير المقطعي المحوسب.

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