* يُشيرُ مُصطلح معدل وفيات الأمهات إلى عدد النساء اللواتي يتوفين بسبب مشاكل تتعلَّق بالحمل في أثناء الحمل أو في غضون 42 يومًا من نهاية الحمل لكل 100,000 ولادة.في عام 2020، تراوحت النسب بين 2 (بولندا) إلى 1223 (جنوب السودان) لكل 100 ألف حالة ولادة حية (بلدان غير معروضة).

المرجع: التحولات في معدلات وفيات الأمهات بين عامي 2000 إلى 2020: تقديرات من قبل منظمة الصحة العالمية، واليُونيسف، وصُندُوق الأمم المتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، قسم السكان.جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023.