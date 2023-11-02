* ASCVD = المرض القلبي الوعائي العصيدي، بما في ذلك داء الشِّريَان التاجي أو فشل القلب أو السَّكتة الدِّماغية.

يُعَدُّ الخطر منخفضًا إذا كانت النِّسبة أقلّ من 10%.يُعَدُّ الخطر مرتفعًا إذا كانت النِّسبة 10% أو أكثر.