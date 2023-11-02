معالجةُ ارتفاع ضغط الدَّم
ضغط الدَّم (ملم زئبقي)
خطر منخفض للإصابة بمرض قلبي وعائي عصيدي ASCVD*
خطر مرتفع للإصابة بمرض قلبي وعائي عصيدي ASCVD*
وجود مرض قلبي وعائي عصيدي
ارتفاع ضغط الدَّم (120-129 انقباضي، أقل من 80 انبساطي)
تغييرات نمط الحياة
إعادة الفحص في غضون 3-6 أشهر
تغييرات نمط الحياة
إعادة الفحص في غضون 3-6 أشهر
تغييرات نمط الحياة
إعادة الفحص في غضون 3-6 أشهر
المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدَّم (130-139 الانقباضي، 80-89 الانبساطي)
تغييرات نمط الحياة
إعادة الفحص في غضون 3-6 أشهر
المعالجة باستعمال دواء واحد لخفض ضغط الدَّم†
إعادة الفحص في غضون شهر واحد
المعالجة باستعمال دواء واحد لخفض ضغط الدَّم†
إعادة الفحص في غضون شهر واحد
المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدَّم (الانقباضي 140 أو أعلى أو الانبساطي 90 أو أعلى) ‡
المعالجة بدواءين لخفض ضغط الدَّم
إعادة الفحص في غضون شهر واحد
المعالجة بدواءين لخفض ضغط الدَّم
إعادة الفحص في غضون شهر واحد
المعالجة بدواءين لخفض ضغط الدَّم
إعادة الفحص في غضون شهر واحد
* ASCVD = المرض القلبي الوعائي العصيدي، بما في ذلك داء الشِّريَان التاجي أو فشل القلب أو السَّكتة الدِّماغية.
يُعَدُّ الخطر منخفضًا إذا كانت النِّسبة أقلّ من 10%.يُعَدُّ الخطر مرتفعًا إذا كانت النِّسبة 10% أو أكثر.
يوصى بإجراء تغييرات على نمط الحياة لجميع الأشخاص الذين يتلقّون العلاج الدوائي.
‡ بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قراءات ضغط الدَّم 140-90/159-100، يصف الأطباء دواءين (من فئات مختلفة) للعلاج الأوَّلي، ويُعيدون فحصَ الشخص بشكل متكرِّر.