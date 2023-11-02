مُضَاعَفاتُ داء السُّكَّري
النسيج أو العضو المتأثران
التأثيرات
المُضَاعَفات
الأوعية الدَّمويَّة
تتراكم المادةُ الدهنية (لويحة التَّصلُّب العََصيدي) لتَسُدَّ الشرايين الكبيرة أو المتوسطة الحجم في القلب والدِّماغ والسَّاقين والقضيب.
وتتضرَّر جدران الأوعية الدَّمويَّة الصغيرة إلى درجة عجزها عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة بشكلٍ طبيعي، وقد يحدث تسرُّبٌ منها.
ويؤدي ضَعف الدَّورة الدَّمويَّة إلى حدوث التئام سيِّئ للجروح، وقد يؤدي إلى حدوث نوبات قلبيَّة وسكتات دماغيَّة وغنغرينة في القدمين واليدين وعدم القدرة على الانتصاب وحالات عدوى.
العينان
يؤدي تضرُّر الأوعية الدَّموية الصغيرة في الشبكيَّة إلى تكوين أوعية دمويَّة هشََّّة جديدة، تكون مُعرَّضةً إلى حدوث نزف.
وتتراجع القدرةُ على الرُّؤية إلى أن يحدث العمى في النهاية.
كُليَتان
تزداد سماكةُ الأوعية الدَّمويَّة الصغيرة في الكُلى.
ويتسرَّب البروتين إلى البول.
ولا يجري ترشيح الدَّم بالشكل طبيعي.
يحدث خللٌ في وظائف الكُلى إلى أن يحدثَ مرض الكُلى المزمن في النهاية.
الكبد
تتجمع رواسب دهنية غير طبيعية في الكبد.
قد يتراكم التليف الكبدي (التندُّب) ويُؤدِّي إلى تشمُّع الكبد، وهو مرض مزمن يسبب اضطراب وظائف الكبد
الأعصاب المحيطيَّة Peripheral nerves
تتضرَّر الأعصاب نتيجة عدم استعمال الغلُوكُوز بالشكل الطبيعي، ولأنَّ إمدادات الدَّم غير كافية.
ويحدث ضَعفٌ مفاجئٌ أو تدريجيٌّ في السَّاقين.
يعاني المرضى من تراجع الإحساس ومن النَّخز والألم في أيديهم وأقدامهم.
تتضرَّر الأعصابُ التي تضبط عمليات الجِّسم الداخليَّة، مثل ضغط الدَّم والهضم؛
فيحدث تفاوتٌ في ضغط الدَّم، وقد ينخفض ضغط الدم عندَ وقوف الشَّخص.
ويصبح البَلعُ صعبًا.
كما يحدث تغيُّرٌ في وظيفة الجهاز الهضمي، مع المعاناة في بعض الأحيان من الغثيان أو من نوبات إسهال.
ويحدث خللٌ في الانتصاب (عنانة).
الجلد
تنخفض غزارة جريانُ الدَّم إلى الجلد، وينقص الإحساس، ممَّا يؤدي إلى حدوث إصابات مُتكرِّرة.
وتظهر قروح وحالات عدوى عميقة (قرحات السُّكَّري).
ويكون التَّعافي سيِّئًا.
الدم
تكون وظيفة خلايا الدَّم البيضاء ضعيفة.
ولذلك، يصبح الأشخاصُ أكثرَ عُرضةً للإصابة بالعدوى، لاسيَّما في السَّبيل البولي والجلد.
النَّسيج الضَّام connective tissue
لا يجري استعمالُ الغلوكوز بالشكل الطَّبيعي، ممَّا يؤدي إلى ازدياد سماكة الأنسجة أو انكماشها.
وتحدث متلازمةُ النَّفق الرُّسغي و تَقَفُّعُ دُوبوِيتران Dupuytren contracture.