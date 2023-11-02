مُضَاعَفات تشمُّع الكبد
الأعراض
سبب مُحتمل
تورُّم البطن
استسقاء البطن (تراكُم سائل داخل البطن)
انزعاج في البطن، مع الحمَّى غالبًا
التهاب البريتوان الجرثومي التِّلقائي (عدوى في السَّائِل الذي تراكم في داخل البطن)
ألم أو تورُّم الرَّبلة (عضلة الساق)
خُثار الوريد العميق (خثرات دموية في أوردة الساقين)
التخليط الذهني والنعاس
الاعتلال الدِّماغي الكبدي (تدهور وظيفة الدِّمَاغ نتيجة تراكم المواد السامَّة التي يُزيلها الكبد عادةً)
التنفس بصعوبة
المُتلازمة الكبديَّة الرئويَّة (تضرُّر الأوعية الدَّمويَّة في الرئتين)
فرط ضغط الدَّم داخل الرئة (ارتفاع ضغط الدَّم في الشرايين الرئويَّة نتيجة ارتفاع ضغط الدَّم في الوريد البابي الذي يحمل الدَّم من المِعَى إلى الكبد)
الانصمام الرِّئوي (انسداد أحد الشرايين في الرئة، وعادةً بسبب جلطة دمويَّة انتقلت من موضعٍ آخر، مثل الساق)
استسقاء البطن (تراكُم كمية من السائل في البطن بشكلٍ يكفي للحد من وظيفة الحجاب الحاجز، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة)
مَوَه الصدر الكبدي (تراكم السائل في الصدر خارج الرئتين ممَّا يحول دُون أن تنتفخا بشكلٍ كاملٍ)
التَّعب ولون باهت للجلد
سرطان الكبد (يمكن أن يسبب نقص الوزن أيضًا)
فقر الدَّم بسبب أي من ممَّا يلي:
انخفاض مُعدَّل التَّبوُّل وصعوبة التَّنفُّس
المُتلازمة الكبديَّة الكلويَّة (الفشل الكلوي النَّاجم عن فشل الكبد)
الكسور، التي تنجم غالبًا عن رض خفيف مثل السقوط البسيط
تنجم هشاشة العظام، جزئيًا عن نقص فيتامين D؛ السقوط، الذي ينجم جزئيًا عن ضياع الأنسجة العضلية (قلة العضل)
أعراض عَدوى
قِلَّةُ الكُرَيَّاتِ البِيض (انخفاض عدد كريَّات الدَّم البيضاء)
اليرقان (تغيُّر في لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر)
ضَعف معالجة البيليروبين (إحدى الفضلات التي تتشكَّل عندما تتفكك كريات الدم الحمراء القديمة أو المتضررة)
سهولة التَّكدُّم أو الميل إلى النزف بسهولة
طفح جلدي أرجواني مُحمَر من نقاطٍ صغيرة أو من لطخاتٍ أكبر، ممَّا يُشير إلى حدوث نزفٍ في الجلد
طحال مُتضخِّم يحتجز الصُّفَيحات الدَّمويَّة (الضروريَّة للمساعدة على تجلُّط الدَّم)
الاستعمال المزمن والمفرط للكحول والذي قد يؤثر في إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة
نقص فيتامين K
انخفاض إنتاج عوامل التخثُّر (البروتينات التي تساعد على تجلُّط الدَّم) من قِبَل الكبد
حكَّة جلدية (pruritis) وترسبات صفراء صغيرة من الشحوم في الجلد أو الأجفان (اليرقان)
ضَعف معالجة الصفراء
نزف مستقيمي
الدَّوالي الوريديَّة في المستقيم (دوالي مستقيميَّة)
تضخُّم الطحال splenomegaly
فرط ضغط الدَّم البابي (ارتفاع ضغط الدَّم في الوريد الذي ينقل الدَّم إلى الكبد)
براز فاتح اللون ورخو القوام وضخم الكتلة ودهنيَّ المظهر مع رائحة كريهة غير مألوفة (إسهال دهني)
ضَعف امتصاص الشحوم
قيء مُدمَّى
نزف الدوالي الوريدية في الطرف السفلي من المريء (دوالي مريئيَّة) أو في المعدة (دوالي المعدة) بسبب فرط ضغط الدَّم البابي