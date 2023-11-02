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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة

النوع

الأدوية

الساليسيلات Salicylates

أسبرين Aspirin

ثلاثي ساليسيلات المغنزيوم والكولين Choline magnesium trisalicylate

ثنائي الفلونيزال Diflunisal

سالسالات Salsalate

الكوكسيبات Coxibs

سيليكوكسيب Celecoxib

أخرى

ديكلوفيناك

إيتودولاك Etodolac

فينوبروفين Fenoprofen

فلوربيبروفين Flurbiprofen

إيبوبروفين Ibuprofen

إندوميثاسين Indomethacin

كيتوبروفين Ketoprofen

كيتورولاك Ketorolac

ميكلوفيناميت Meclofenamate

حمض الميفيناميك Mefenamic acid

ميليوكسيكام Meloxicam

نابوميتون Nabumetone

نابروكسين Naproxen

أوكسابروزين Oxaprozin

بيروكسيكام Piroxicam

سولينداك Sulindac

تولميتين Tolmetin

في هذه الموضوعات