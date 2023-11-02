مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة
النوع
الأدوية
الساليسيلات Salicylates
أسبرين Aspirin
ثلاثي ساليسيلات المغنزيوم والكولين Choline magnesium trisalicylate
ثنائي الفلونيزال Diflunisal
سالسالات Salsalate
الكوكسيبات Coxibs
سيليكوكسيب Celecoxib
أخرى
ديكلوفيناك
إيتودولاك Etodolac
فينوبروفين Fenoprofen
فلوربيبروفين Flurbiprofen
إيبوبروفين Ibuprofen
إندوميثاسين Indomethacin
كيتوبروفين Ketoprofen
كيتورولاك Ketorolac
ميكلوفيناميت Meclofenamate
حمض الميفيناميك Mefenamic acid
ميليوكسيكام Meloxicam
نابوميتون Nabumetone
نابروكسين Naproxen
أوكسابروزين Oxaprozin
بيروكسيكام Piroxicam
سولينداك Sulindac
تولميتين Tolmetin