مستويات الإعاقة الذهنية
المستوى
معدل الذكاء IQ
القدرات في عمر ما قبل المدرسة (منذ الولادة وحتى 6 سنوات)
مهارات التكيف في سن المدرسة (منذ عمر 6 إلى 20 سنة)
الدعم المطلوب في عمر الرشد (21 سنة فما فوق)
خفيفة
معدل الذكاء 52-69
غالبًا ما يتظاهر بشكل تأخر لغوي-كلامي
كثيرًا ما لا يجري تشخيصه حتى سن متأخرة
يمكنه تطوير مهارات تواصل ومهارات اجتماعية
يواجه بعض الصعوبة في تعلم القراءة والكتابة والرياضيات، ولكن يمكنه الوصول حتى مستوى الصف السادس الابتدائي في سن المراهقة المتأخرة
يواجه صعوبة في رسم الخطط وإدارة الأموال
يكون غير ناضج اجتماعيًا، ولكن يمكن توقع تعلم بعض المهارات الاجتماعية
محدودية في اتخاذ الأحكام وفهم المخاطر – ويكون الشخص أكثر سهولة للخداع والتلاعب به من قبل الآخرين
يحتاج إلى التوجيه والمساعدة في المهام المعقدة (مثل الرعاية الصحية واتخاذ القرارات القانونية)، وفي أثناء الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية
يمكنه عادة بلوغ ما يكفي من المهارات الاجتماعية والمهنية لتحقيق دعم ذاتي
متوسِّطة
معدل الذكاء 36-51
ضعف الوعي الاجتماعي
يمكنه الاستفادة من التدرب على تدبير شؤونه الذاتية
يمكنه التحدث أو تعلم التواصل مع الآخرين
مع وجود الدعم المناسب، يمكن للشخص أن يتقدم دراسياً إلى مستوى المدرسة الابتدائية
قد يتعلم السفر لوحده إلى أماكن مألوفة
محدودية الفهم واتخاذ الأحكام الاجتماعية، ولكن قد يتعلم الشخص بعض المهارات الاجتماعية والمهنية
قد ينجح في عقد صداقات ناجحة وإقامة علاقات رومانسية
يمكنه الاهتمام باحتياجاته الشخصية والأسرية البسيطة بعد تلقي تعليمات مفصلة
يحتاج إشرافًا وإرشادًا لإدارة أمواله، وجدولة مهامه، وجميع الأعمال اليومية عدا البسيطة منها
قد يحقق دعمًا ذاتيًا لنفسه من خلال القيام بأعمال ضمن بيئة داعمة
شَديدة
معدل الذكاء 20-35
يكون قادرًا على تعلم بعض مهارات المساعدة الذاتية
تكون لديه مهارات محدودة في الكلام
يمكن أن يقول بضع كلمات
يمكن للشخص التحدث أو تعلم التواصل حول الأحداث اليومية البسيطة وتعلم عادات صحية بسيطة
فهم محدود للغة المكتوبة أو الأرقام أو الوقت أو المال
يمكن أن يستفيد من التدريب على العادات
عادة ما ينجح في إقامة علاقات ناجحة مع أفراد العائلة والأشخاص الآخرين المألوفين
قد يُظهر في بعض الأحيان سلوكيات خاطئة ناجمة عن سوء التكيف (بما في ذلك أذية النفس)
قد يتمكن من تطوير بعض مهارات الحماية الذاتية المفيدة ضمن الوسط الخاضع للرقابة
يحتاج دعمًا في معظم مهامه اليومية، ولكنه قد يساهم جزئيًا في رعايته الذاتية مع قدر كبير من المراقبة
شديد جدًا
معدل الذكاء 19 أو أقل
قد يحتاج دعمًا تمريضيًا بسبب محدودية مهارات الرعاية الذاتية وزيادة خطر الحالات الصحية المرتبطة بها
محدودية معرفية شديدة
إعاقات حسية أو جسدية في كثير من الأحيان
فهم محدود للكلام أو التلميحات؛ يكون تواصله بالإشارة (بشكل غير شفهي) بشكل رئيسي
يستمتع برفقة أشخاص مألوفين من العائلة والقائمين على رعايته، ولكن الإعاقات الحسية والجسدية غالبًا ما تحد من أنشطته الاجتماعية
يحتاج في كثير من الأحيان إلى دعم تمريضي
قد يتمكن من المساهمة بشكل محدود للغاية في الرعاية الذاتية لنفسه