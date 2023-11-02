مَراحِلُ لِمفومَة هُودجكين
المرحَلة
درجة الانتشار
احتمال الشِّفاء*
I
يقتصر على موضع واحد من الأنسجة اللمفية (العقدة اللمفية، أو الغدة الصعترية، أو الطحال)، أو يقتصر على موقع واحد خارج الجهاز اللمفي (المرحلة IE)†
أكثر من 85 إلى 90%
المَرحلة الثانية
تشمل اثنتين أو أكثر من مناطق العُقد اللِّمفيَّة على الجانب نفسه من الحجاب الحاجز، فوقه أو تحته (على سبيل المثال، بعض العقد المتضخِّمة تكون في الرقبة وبعضها يكون في الإبط)، أو امتداد خارج منطقة العقدة اللمفية المعنية مع أو بدون مناطق عقد لمفية أخرى على نفس الجانب من الحجاب الحاجز (المرحلة IIE)†
المَرحلة الثالثة
تشمل الطحال ومناطق العُقدَة اللِّمفيَّة فوق وتحت الحجاب الحاجز (على سبيل المثال، بعض العُقَد المتضخِّمة تكون في الرقبة، وبعضها في أعلى الفخذ)
حوالى 75 إلى 80٪
المَرحلة الرابعَة
تشمل أجزاء أخرى من الجسم (مثل نقِي العِظام أو الرئتين أو الكبد)، وكذلك العُقَد اللِّمفية
* وقد استطاع المرضى البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات دون المزيد من المرض.
† في المرحلتين الأولى والثانية، إذا كان داء هُودجكين موجودًا في عضو خارج الجهاز اللمفي، يجري تصنيفه على أنه في المرحلة IE (الأولى E) أو IIE (الثانية E).