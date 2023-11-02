مَراحِلُ لِمفومَة لاهُودجكين
المرحَلة
درجة الانتشار
I
يقتصر على موضع واحد من الأنسجة اللمفية (العقدة اللمفية، أو الغدة الصعترية، أو الطحال)، أو يقتصر على موقع واحد خارج الجهاز اللمفي (المرحلة IE)†
المَرحلة الثانية
تشمل اثنتين أو أكثر من مناطق العُقد اللِّمفيَّة على الجانب نفسه من الحجاب الحاجز، فوقه أو تحته (على سبيل المثال، بعض العقد المتضخِّمة تكون في الرقبة وبعضها يكون في الإبط)، أو امتداد خارج منطقة العقدة اللمفية المعنية مع أو بدون مناطق عقد لمفية أخرى على نفس الجانب من الحجاب الحاجز (المرحلة IIE)†
المَرحلة الثالثة
تشمل الطحال ومناطق العُقدَة اللِّمفيَّة فوق وتحت الحجاب الحاجز (على سبيل المثال، بعض العُقَد المتضخِّمة تكون في الرقبة، وبعضها في أعلى الفخذ)
المَرحلة الرابعَة
تشمل أجزاء أخرى من الجسم (مثل نقِي العِظام أو الرئتين أو الكبد)، وكذلك العُقَد اللِّمفية
* في المرحلتين الأولى والثانية، إذا كانت اللِمفومَة موجودة في عضو خارج النظام اللمفي، يجري تصنيفها على أنها المرحلة IE (الأولى E) أو IIE (الثانية E).