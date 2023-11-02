مُتعدِّدَات الببتيد * polypeptides
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
باسيتراسين
كوليستين (كوليستيميثات، كوليستين، بوليميكسين E)
بوليميكسين B
عَدوى الأذن، أو العَين، أو الجلد، أو المثانة
حالات عدوى المثانة (يمكن استعمال بوليميكسين B لغسل المثانة)
عدوى خطيرة ناجِمَة عن بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكُون شديدة المقاومة للعديد من المُضادَّات الحيوية الأخرى (يُعطى كوليستين وبوليميكسين B عن طريق الحقن)
بالنسبة لباسيتراسين: قد يُسبب التهاب الجلد التماسي
بالنسبة لكولسيتين وبولي ميكسين B: ضَرر في الكلى والأعصاب (عندما يُعطَى عن طريق الحقن)*
* عادةً ما تُطبَّق المضادَّات الحيوية مُتعدِّدة الببتيد مباشرةً على الأذنين، أو الجلد، أو العينين، ولكن قد يُعطى الكوليستين والبوليميكسين B أحيانًا عن طريق الحقن عندما تكون البكتيريا مقاومة لجميع المضادَّات الحيوية الأخرى ولا تتوفَّر بدائل أكثر أمانًا.لا يتوفر دواء باسيتراسين بشكل معد للحقن.