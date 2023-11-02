* عادةً ما تُطبَّق المضادَّات الحيوية مُتعدِّدة الببتيد مباشرةً على الأذنين، أو الجلد، أو العينين، ولكن قد يُعطى الكوليستين والبوليميكسين B أحيانًا عن طريق الحقن عندما تكون البكتيريا مقاومة لجميع المضادَّات الحيوية الأخرى ولا تتوفَّر بدائل أكثر أمانًا.لا يتوفر دواء باسيتراسين بشكل معد للحقن.