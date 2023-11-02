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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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مُتعدِّدَات الببتيد * polypeptides

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

باسيتراسين

كوليستين (كوليستيميثات، كوليستين، بوليميكسين E)

بوليميكسين B

عَدوى الأذن، أو العَين، أو الجلد، أو المثانة

حالات عدوى المثانة (يمكن استعمال بوليميكسين B لغسل المثانة)

عدوى خطيرة ناجِمَة عن بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكُون شديدة المقاومة للعديد من المُضادَّات الحيوية الأخرى (يُعطى كوليستين وبوليميكسين B عن طريق الحقن)

بالنسبة لباسيتراسين: قد يُسبب التهاب الجلد التماسي

بالنسبة لكولسيتين وبولي ميكسين B: ضَرر في الكلى والأعصاب (عندما يُعطَى عن طريق الحقن)*

* عادةً ما تُطبَّق المضادَّات الحيوية مُتعدِّدة الببتيد مباشرةً على الأذنين، أو الجلد، أو العينين، ولكن قد يُعطى الكوليستين والبوليميكسين B أحيانًا عن طريق الحقن عندما تكون البكتيريا مقاومة لجميع المضادَّات الحيوية الأخرى ولا تتوفَّر بدائل أكثر أمانًا.لا يتوفر دواء باسيتراسين بشكل معد للحقن.

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