ما هي مصادرُ الدهون؟
نوع الدهن
المصدر
الدُّهون أُحادِيُّة اللاإشباع Monounsaturated
الأفوكادو والزيتون وزيوت الفول السوداني
زبدة الفول السوداني
الدُّهون متعدّدة اللاإشباع Polyunsaturated
الكانولا والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وغيرها العديد من الزيوت النباتية السائلة
الدُّهون المُشَبَّعة
اللحوم، لاسيَّما لحم البقر
مشتقَّات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب الكامل والزبدة والجبن
زيت جوز الهند وزيت النخيل
الزيوت النباتية المُهدرجة صناعيًّا
الأحماض الدهنية أوميغا -3
بذور الكتان
السَّلمون المُرقَّط الأرجواني وبعض أسماك أعماق البحار، مثل سمك الإسقُمري البحري والسلمون والرنجة والتونة
الخضروات ذات الأوراق الخضراء
عين الجمل (الجوز)
الأحماض الدهنية أوميغا 6
الزيوت النباتية (بما فيها زيوت عباد الشمس والعُصفر والذرة وبذر القطن وفول الصويا)
زيوت السمك
صفار البيض
الدهون المتحولة
المخبوزات التجاريَّة، مثل البسكويت والمقرمشات (الرقائق) والكعك
بعض أصناف البطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المقلية
السمن
سمن الطبخ
رقائق البطاطا