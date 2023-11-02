ما هي مُتلازمة نيلسون؟
قَد تحدث مُتلازمة نيلسون عند الأشخاص الذين خضعوا لاستئصال الغدتين الكُظريَّتين معًا لديهم كطريقةٍ لمعالجة داء كوشينغ الذي لم يتعافى بالجراحة و/أو تشعيع الغدة النخامية.
في هذا الاضطراب، يستمرُّ نموُّ ورم الغُدَّة النُّخامِيَّة الذي سبب داء كوشينغ، ويُنتِجُ كميات كبيرة من الهرمون الموجه لقشرة الكظر، ممَّا يؤدِّي إلى أن يُصبِح الجلد بلونٍ داكنٍ.وقد يُسبب تضخّم ورم الغُدَّة النُّخامِيَّة ضغطًا على بُنى قريبة في الدماغ، ممَّا يتسبَّبُ في حدوث صداعٍ وعيوبٍ في الرؤية.
ويرى بعض الخبراء أنَّه من المحتمل الوقاية من هذا الضغط، على الأقل عند بَعض الأشخاص، من خلال المُعالجَة الشعاعيَّة للغدة النُّخامِيَّة.عند الضرورة، يمكن معالجة مُتلازمة نلسون من خلال استعمال المُعالجَة الشعاعيَّة أو الاستئصال الجراحي للغدة النُّخامِيَّة.