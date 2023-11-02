ما هِيَ شريحة الأشخاص الذين ينبغي عليهم أخذ لقاح داء الكلب؟
في الولايات المتحدة، يستنِدُ قرا إعطاء لقاح داء الكلب لشخصٍ عضَّه حيوان إلى نوع الحيوان وحالته.
بالنسبة للأشخاص الذين عضهم كلب أليف أو قطة أو ابن مقرض: إذا بدا الحيوان سليمًا ويمكن مراقبته لمدة 10 أيام، لا يُعطَى اللقاح ما لم تظهر عندَ الحيوان أعراض داء الكلب؛وإذا ظهرت عند الحيوان أيَة أعراضٍ تشير إلى داء الكَلَب، يُعطَى الأشخاص اللقاح والغلوبولين المناعي لداء الكَلبَ على الفور.يُستخدَم القتل الرَّحيم مع الحيوانات التي تظهر لديها أعراض داء الكلب، ويجري تفحُّص أدمغتها للتحري عن فيروس هذا الدَّاء.إذا بقيت الحيوانات سليمةً بعد 10 أيام، فهذا يعني أنَّها لم تكُن مُصابة بداء الكلب في وقت العَضَّة، ولا حاجة إلى اللقاح.
إذا لم تكن هناك إمكانية لتحديد حالة الحيوان، بسبب هروبه مثلًا، تجري استشارة مسؤولو الصحّة العامة لتحديد مدى احتمال وجود داء الكلب في هذه المنطقة وما إذا كان ينبغي إعطاء اللقاح.في حال عدم وجود مسؤولي صحة عامة محليين وكان داء الكَلَب محتملًا، فيُعطى اللقاح على الفور.في حالات نادرة جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الحيوان مُصابًا بداء الكلب أو يبدو عليه هذا، يجري إعطاؤه اللقاح والغلوبولين المناعي لداء الكَلَب على الفور.
بالنسبة للأشخاص الذين عضهم الظربان أو الراكون أو الثعالب أو معظم الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى أو الخفافيش: يُعَدّ مثل هذا الحيوان مصابًا بداء الكلب ما لم يكن بالإمكان فحصه وكانت النتائج سلبيةً.يجري إعطاء اللقاح والغلوبولين المناعي لداء الكَلَب على الفور عادةً.ولا يُوصَى بالانتظار لمراقبة الحيوانات البرية لمدة 10 أيام.عندما يكون ممكنًا، يُستخدَم القتل الرَّحيم مع هذه الحيوانات، ويجري تفحُّص أدمغتها للتحري عن فيروس هذا الدَّاء بأسرع وقت ممكن.يجري إيقاف اللقاح إذا كانت نتائج اختبارات الحيوانات سلبيةً بالنسبة لفيروس داء الكلب.
نظرًا إلى أنَّ الأشخاص قد لا يلحظون عضة الخفاش، يجري إعطاؤهم اللقاح إذا كانت العضة مُحتَملةً.فمثلًا، إذا استيقظ الشخص من نومه وكان هناك خفاش في الغرفة، فينبغي إعطاؤه اللقاح.
بالنسبة للأشخاص الذين تعرّضوا للعض من المواشي أو القوارض الصغيرة أو القوارض الكبيرة (مثل المرمُوط الأمريكيّ أو القندُس)، أو الأرانب المدجَّنة أو البرية: تجري دراسة كلُّ حادثة عضٍّ على حِدة، وتجري استشارة مسؤولي الصحة العامة.لا يحتاج الأشخاص الذين تعرَّضوا للعضِّ من قِبَل الهامستر أو خنازير غينيا أو اليرابيع أو السناجب أو الجرذان أو الفئران أو القوارض الصغيرة الأخرى أو الأرانب المدجنة أو الأرانب البرية، إلى استعمال لقاحٍ ضد داء الكلب على الإطلاق تقريبًا.