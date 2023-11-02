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ما هي الوسائل المعينة على انخفاض الرؤية (مُقويات البصر)؟

يمكن أن تٌُقدم الوسائل المُعينة لفقدان الرؤية (المشار إليها باسم الوسائل المعينة على انخفاض الرؤية low-vision aids) مساعدة كبيرة للأشخاص الذين يُعانون من فقدان جزئي في الرؤية وحسب.وتشمل الوسائل المُعينة على انخفاض الرؤية المخصصة للقراءة، والكتابة ومشاهدة التلفزيون، والمشاركة في الأنشطة الخارجية كلاً مما يلي:

  • الكتب ذات الأحرف الطباعية الكبيرة

  • الهواتف ذات الأرقام الكبيرة، والساعات، وساعات اليد، وموازين الحرارة

  • أجهزة التلفاز ذات الدارة المغلقة التي تُستخدم لتكبير الأجسام

  • الساعات الناطقة الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الناطقة

  • برامج الكمبيوتر التي يمكنها مسح النصوص ثم إنتاج نصوص أكبر حجمًا أو قراءة النصوص بصوت عال

  • مرشحات ضوئية لتحسين التباين

  • علب الحبوب الدوائية ذات الترميز اللوني

  • النظارات المكبرة التي تحمل باليد

  • النظارات الشمسية التي تُخفف من الوهج

  • المناظير ثنائية العدسة المحمولة

ويمكن لطبيب العيون بالمشاركة مع زملائه من مزودي الرعاية الصحية تقييم مدى تأثير ضعف الرؤية على الشخص.ويمكن بعد ذلك أن يوصي الطبيب باستخدام مجموعة من الوسائل المُعينة على انخفاض الرؤية والتي يعتقد أنها ستساعد الشخص على القيام بمهامه اليومية بصورة أفضل.

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