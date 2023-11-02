ما هي الوسائل المعينة على انخفاض الرؤية (مُقويات البصر)؟
يمكن أن تٌُقدم الوسائل المُعينة لفقدان الرؤية (المشار إليها باسم الوسائل المعينة على انخفاض الرؤية low-vision aids) مساعدة كبيرة للأشخاص الذين يُعانون من فقدان جزئي في الرؤية وحسب.وتشمل الوسائل المُعينة على انخفاض الرؤية المخصصة للقراءة، والكتابة ومشاهدة التلفزيون، والمشاركة في الأنشطة الخارجية كلاً مما يلي:
ويمكن لطبيب العيون بالمشاركة مع زملائه من مزودي الرعاية الصحية تقييم مدى تأثير ضعف الرؤية على الشخص.ويمكن بعد ذلك أن يوصي الطبيب باستخدام مجموعة من الوسائل المُعينة على انخفاض الرؤية والتي يعتقد أنها ستساعد الشخص على القيام بمهامه اليومية بصورة أفضل.