ما هي الخلايا الجذعية؟
الخلايا الجذعية هي خلايا غير متمايزة تمتلك القدرة على أن تتحول إلى أحد أنواع الخلايا المتمايزة الموجودة في الجسم، والتي يزيد عددها على 200، بما في ذلك كريات الدم، والخلايا العصبية، والخلايا العضلية، وخلايا القلب، والخلايا الغدية، والخلايا الجلدية.
يمكن تحفيز بعض الخلايا الجذعية لكي تتحول إلى أي نوع من الخلايا الموجودة في الجسم.في حين تكون بعض الخلايا الجذعية متمايزة جزئيًا بالفعل، وقادرة على التحول إلى أنواع محددة فقط من الخلايا العصبية، على سبيل المثال.
تتكاثر الخلايا الجذعية بالانقسام، وتنتج المزيد من الخلايا الجذعية، إلى أن تُحفز لكي تبدأ عملية التمايز.ومع استمرارها في الانقسام، تُصبح أكثر تخصصًا شيئًا فشيئًا إلى أن تفقد قدرتها على التحول إلى خلايا أخرى.
ويأمل الباحثون في استخدام الخلايا الجذعية لإصلاح أو استبدال الخلايا أو الأنسجة التي تضررت أو تدمرت بسبب اضطرابات مثل داء باركنسون، ومرض السكّري، وإصابات العمود الفقري.قد يتمكن الباحثون من تحفيز الخلايا الجذعية على التخصص والتحول إلى الخلايا المطلوبة من أجل استبدال النسج التالفة، وذلك عن طريق تحفيز جينات محددة.
تمكن الباحثون حتى الآن من الحصول على الخلايا الجذعية من المصادر التالية:
المُضغة: خلال الإخصاب في المختبر، يَجرِي وضع الحيوانات المنوية من الذكر مع عدة بويضات من الأنثى في طبَق الزَّرع.تقوم الحيوانات المنوية بتخصيب البويضة وتنقسم الخلية الناتجة، وتُشكل المُضغة.يُوضع العديد من المُضغات في رحم المرأة.في حين يجري التخلص من المُضغات المتبقية أو تجميدها لاستخدامها لاحقًا إذا لزم الأمر.
ويمكن الحصول على الخلايا الجذعية من المُضغات غير المُستخدمة.وبما أن المُضغات التي تؤخذ منها الخلايا الجذعية تفقد القدرة على النمو إلى إنسان كامل، فإن استخدام الخلايا الجذعية من الأجنة لا يزال مثار جدل بين الباحثين.ولكن الباحثين يعتقدون أن هذه الخلايا الجذعية تمتلك القدرة الأكبر على إنتاج أنواع مختلفة من الخلايا والبقاء على قيد الحياة بعد الزرع.
الأجنة: بعد بلوغ المُضغة عمر 8 أسابيع، يُطلق عليها اسم الجنين.ويمكن الحصول على الخلايا الجذعية من الأجنة التي جَرَى إجهاضها.
الحبل السري: يمكن الحصول على الخلايا الجذعية من الدَّم في الحبل السري أو المشيمة بعد ولادة الطفل.يمكن لهذه الخلايا الجذعية إنتاج أنواع مختلفة من كريات الدَّم.
الأطفال والكبار: يحتوي نقِي العِظام ودم الأطفال والبالغين على خلايا جذعية.يمكن لهذه الخلايا الجذعية إنتاج كريات الدَّم فقط.وغالبًا ما تستخدم هذه الخلايا الجذعية من أجل الزرع.
الخلايا الجذعية متعددة القدرات المُحفزة: يعكف الباحثون على تطوير طرق لتحفيز الخلايا الأخرى (مثل كريات الدَّم أو الخلايا الجلدية) لكي تعمل كخلايا جذعية.تؤخذ هذه الخلايا من البالغين.تنطوي إحدى طرق تحفيز هذه الخلايا على حقنها بمواد تؤثر في جيناتها، وهي عملية تُدعى بالبرمجة.
لا يزال تطوير واستخدام الخلايا الجذعية في المراحل التجريبية.