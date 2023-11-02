ما هي أسبابُ الفشل التنفُّسي؟
المشكلة الأساسية أو الكامنة
السَّبب
شذوذ في جدار الصدر
جرح في الصدر، أو تشوُّهات ناجمة عن جراحة في الصدر، أو إصابة، أو سمنة مرضية، أو جنف
شذوذ في أنسجةُ الرئة
مُتلازمةُ الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، أو التداخل مع الأدوية أو العقاقير غير المشروعة، أو الالتهاب الرئوي، أو الوذمة الرئوية (سوائل زائدة في الرئتين) بسبب الفشل القلبي أو الكلوي، أو التليُّف الرئوي، أو الإشعاع، أو السَّاركويد sarcoidosis، أو الأورام المنتشرة
انسداد مجرى الهواء
الربو أو توسّع القصبات أو التهاب القصيبات أو داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليُّف الكيسي أو استنشاق أجسام غريبة
ضَعف العضلات
التصلّب الجانبي الضموري (ALS)، أو بعض السكتات الدماغية، أو مُتلازمة غيلان باريه، أو الحَثَل العضلي muscular dystrophy، أو الوهن العضلي الوبيل، أو شلل الأطفال، أو التهاب العضلات polymyositis، أو إصابة الحبل الشوكي
ضَعف التنفُّس (انخفاض في القدرة على التنفس)
الثمالة بسبب الكحول، أو العقاقير غير المشروعة، أو دواء، أو قصور الغُدَّة الدرقية، أو السمنة، أو انقطاع التنفس في أثناء النوم