ما هو داء المُرتفعات المُزمن؟
تحدُث مُعظم حالات داء المرتفعات عند الأشخاص الذين يصعدون بسرعة إلى ارتفاعاتٍ شاهقةٍ،ولكن يُصاب البعض بأمراض مرتبطة بالمرتفعات فقط من بعد العيش لفترةٍ طويلةٍ في ارتفاعٍ شاهقٍ.
داء المُرتفعات المُزمن (داء مونج) هو مرض يُصيبُ بعض الأشخاص الذين يعيشون في ارتفاعات شاهقةٍ تتجاوز حوالى 3,000 متر لسنواتٍ أو أشهرٍ عديدة.تنطوي الأَعرَاض على التعب وضيق النَّفس وأوجاع وآلام ولون أزرق للشفتين والجلد (زُرقة).بالنسبة إلى الأشخاص، يُعوِّضُ الجسم نقص الأكسجين بشكلٍ مُفرِطٍ عن طريق فرط إنتاج كريات الدم الحمراء،وتجعل كريات الدم الحمراء الزائدة الدَّمَ لزجاً إلى درجةٍ تجعل من الصعب على القلب ضخّ ما يكفي من الدَّم إلى الأعضاء في جميع أنحاء الجسم.
يُساعِدُ فصد phlebotomy الدَّم بشكلٍ دوريّ على تأمين راحةٍ مُؤقتة، ولكن يُعدُّ النزول إلى مرتفعات منخفضة أكثر مُعالجة فعَّالة؛كما يُؤمِّنُ دواء أسيتازولاميد acetazolamide الراحة في بعض الأحيان.يحتاج الشفاء بشكلٍ كاملٍ إلى أشهُر،ويحتاج المرضى إلى البقاء في مرتفعات مُنخفِضة.
يُعد داء مونج شائعًا في جبال الأنديز، ولكن جرت مشاهدته أيضًا في مجتمعات تعيش في مناطق شاهقة الارتفاع في كولورادو.في مناطق أخرى من العالم (في التيبت مثلًا)، يُصاب بعض الأشخاص الذين يعيشون في أرض منخفضة وانتقلوا للعيش في ارتفاعات عالية بشكل مختلف من مرض المرتفعات المزمن يتميز بارتفاع ضغط الدم في الرئتين وتراجع في وظائف الجانب الأيمن من القلب، دون فرط إنتاج كُريَّات الدَّم الحمراء.