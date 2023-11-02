ما هو خطر انتقال عدوى HIV عن طريق الاتصال الجنسي؟
المخاطر
النَّشاط
لا يوجد (إلا في حال وجود قرحات)
التقبيل الجاف
الاحتكاك الجسدي المباشر والتدليك
استخدام الأجهزة الجنسية (مثل الألعاب الجنسية) غير القابلة للمشاركة مع الآخرين
تحفيز الأعضاء الجنسية من قبل الشريك/الشريكة بدون تماس مع المني أو السوائل المهبلية
الاستحمام سويةً
التماس مع البراز أو البول بجلد سليم
من الناحية النظرية فقط (احتمال ضعيف جدًا ما لم توجد قرحات)
التقبيل الرطب
الجنس الفموي (مص القضيب) مع عدم القذف داخل الفم أو استخدام واقي ذكري
الجنس الفموي (لحس الفرج) مع استخدام واقي مطاطي
التماس الفموي-الشرجي
إدخال الإصبع في الفرج أو الشرج مع أو بدون استخدام قفاز
التشارك في استخدام الأدوات/الألعاب الجنسية المُصممة للاستخدام داخل الأعضاء التناسلية، بدون تعقيمها
ضعيف
الجنس الفموي مع ذكر مُصاب بالعدوى مع بلع أو بدون بلع المني في حال عدم استخدام واقي ذكري أو مع استخدامه بشكل خاطئ (يكون الخطر أقل إذا كان الجنس الفموي يُمارس على العضو الذكري لشخص سليم بفم شخص مصاب بالعدوى)
الجنس الفموي على فرج امرأة مصابة بالعدوى مع عدم استخدام واقي مطاطي
الجنس المهبلي أو الشرجي مع استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح (مثل استخدام مزلقات مائية الأساس وعدم قذف مني)
التشارك في استخدام الأدوات/الألعاب الجنسية المُصممة للاستخدام داخل الأعضاء التناسلية، بدون تعقيمها
متوسط
الجنس الفموي أو الشرجي مع أو بدون القذف في حال عدم استخدام واقي ذكري أو استخدامه بشكل خاطئ