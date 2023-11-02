ما هو الفيروس التقهقري Retrovirus؟
ينتمي فيروس عوز المناعة البشري HIV إلى زمرة الفيروسات التقهقرية، والتي تحتفظ بمادتها الوراثية على شكل حمض ريبي نووي RNA وليس على شكل حمض ريبي نووي منزوع الأُكسِجين DNA، شأنه في ذلك شأن معظم أنواع الفيروسات، وبخلاف معظم الكائنات الحية الأخرى التي تحتفظ بمادتها الوراثية على شكل DNA.
عندما يدخل فيروس HIV إلى الخلية البشرية، فإنه يحرر المادة الوراثية الخاصة به RNA، بالإضافة إلى إنزيم يُدعى الُمنتسخة العكسية reverse transcriptase، والتي تقوم بتصنيع نسخة DNA من مادته الوراثية التي تكون على شكل RNA.وبالنتيجة، فإن المادة الوراثية للفيروس والتي أصبحت بشكل DNA، تتداخل ضمن المادة الوراثية للخلية المُصابة.تكون هذه العملية معاكسة للعملية التي تحدث في الخلايا البشرية، حيث يصنع الجسم نسخة RNA من DNA.ولذلك، يُطلق على فيروس HIV اسم فيروس تقهقري reterovirus، وذلك لأنه يعكس عملية النسخ (نحو الخلف أو القهقرى).
وبخلاف الفيروسات القهقرية، فإن الفيروسات الرنوية الأخرى RNA viruses (مثل فيروسات شلل الأطفال، والأنفلونزا، والحصبة) لا تُصنع نسخاً من DNA بعد غزوها للخلايا.وإنما ببساطة، تقوم بتصنيع نسخ RNA من المادة الوراثية الخاصة بها (والتي تكون بشكل RNA).
في كل مرة تنقسم فيها خلية مُصابة بعدوى فيروس HIV، فإنها تصنع نسخة جديدة من المادة الوراثية DNA الخاصة بفيروس HIV، بالإضافة إلى جيناتها الخاصة.يمكن لنسخة DNA لفيروس عوز المناعة البشري أن تكون واحدة من اثنتين: