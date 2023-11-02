ما الذي يُسبِّب الالتهابُ الرئويّ بفرط التحسُّس؟
المرض
مصدر جُزيئات الغبار أو المستضدَّات
سُحار ثَفليّ Bagassosis
قصب السكَّر
رئة هواة الطيور، رئة مربِّي الحمام، رئة العاملين مع الدجاج
الغبار من روث أو ريش الببغاوات، والحَمام، والدجاج
رئة العاملين في الأجبان
عفن الجبن
رئة العاملون في المواد الكيميائيَّة
الموادّ الكيميائية المُستخدمة في تصنيع رغوة البولي يوريثين polyurethane والقوالب والمواد العازلة والمطاط الاصطناعيّ وموادّ التغليف
رئة العاملين في القهوة
حبوب البن غير المُحمَّصة
رئة العاملين في الفلِّين (السّحار الفلِّيني suberosis)
الفلين العَفِن
رئة المزارعين
القش العَفِن
ررئة أحواض الماء الحارَّة
أحواض الماء الحارة الملوَّثة بالبكتيريا وأحواض العلاج
رئة مرطِّبات الجو
مرطِّبات الجو ومكيِّفات الهواء
رئة العاملين في تقشير لحاء شجر القيقَب maple bark stripper's lung
لحاء شجر القيقب المُصاب بالعَدوى
رئة العاملين في شعير الجعة malt worker's lung
الشعير العَفِن أو شعير الجعة العَفِن
رئة الطحَّان miller's lung
دَقيق القمح الذي يحتوي على السوسة weevil-infested wheat flour
رئة العاملين في الفطر
سماد الفطر العضويّ
داء السيكويَّة sequoiosis
نشارة الخشب العَفِنة من الخشب الأحمر
رئة العاملين في النجارة
نشارة الخشَب