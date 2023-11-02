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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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ما الذي يُسبِّب الالتهابُ الرئويّ بفرط التحسُّس؟

المرض

مصدر جُزيئات الغبار أو المستضدَّات

سُحار ثَفليّ Bagassosis

قصب السكَّر

رئة هواة الطيور، رئة مربِّي الحمام، رئة العاملين مع الدجاج

الغبار من روث أو ريش الببغاوات، والحَمام، والدجاج

رئة العاملين في الأجبان

عفن الجبن

رئة العاملون في المواد الكيميائيَّة

الموادّ الكيميائية المُستخدمة في تصنيع رغوة البولي يوريثين polyurethane والقوالب والمواد العازلة والمطاط الاصطناعيّ وموادّ التغليف

رئة العاملين في القهوة

حبوب البن غير المُحمَّصة

رئة العاملين في الفلِّين (السّحار الفلِّيني suberosis)

الفلين العَفِن

رئة المزارعين

القش العَفِن

ررئة أحواض الماء الحارَّة

أحواض الماء الحارة الملوَّثة بالبكتيريا وأحواض العلاج

رئة مرطِّبات الجو

مرطِّبات الجو ومكيِّفات الهواء

رئة العاملين في تقشير لحاء شجر القيقَب maple bark stripper's lung

لحاء شجر القيقب المُصاب بالعَدوى

رئة العاملين في شعير الجعة malt worker's lung

الشعير العَفِن أو شعير الجعة العَفِن

رئة الطحَّان miller's lung

دَقيق القمح الذي يحتوي على السوسة weevil-infested wheat flour

رئة العاملين في الفطر

سماد الفطر العضويّ

داء السيكويَّة sequoiosis

نشارة الخشب العَفِنة من الخشب الأحمر

رئة العاملين في النجارة

نشارة الخشَب

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