ما الذي يحدث في حال كان أحد الأبوين يحمل الجينة المعيبة
النمط الوراثي
احتمال وراثة المرض
احتمال نقل المرض دون الإصابة به*
جسدي سائد
50 ٪ للذكور والإناث
0%
جسدي متنحٍ
25٪ للذكور والإناث إذا كان كلا الأبوين ناقلين للمرض (لدى كل من الأبوين جينة معيبة واحدة)*
0٪ إذا كان واحد فقط من الوالدين حاملًا للجينة
50٪ للأبناء والبنات إذا كان كلا الوالدين أو واحد منهما فقط حاملًا للجينة*
سائد مرتبط بالصبغي X X-linked dominant
50٪ عندما تكون الجينة موجودة لدى الأم، وعادة ما يكون ذلك في الإناث فقط، لأن الجينة المعيبة غالبًا ما تكون مميتة عند الذكور
0%
متنحٍّ مرتبط بالصبغي X X-linked recessive
50% بالنسبة للذكور عندما تكون الجينة موجودة لدى الأم
50% بالنسبة للإناث عندما تكون الجينة موجودة لدى الأم
100٪ بالنسبة للإناث عندما تكون الجينة موجودة لدى الأب
* الناقل للمرض هو الشخص الذي يحمل جينة شاذة واحدة، وعادةً ما لا يشكو من أعراض المرض الذي تُسببه تلك الجينة.
انظر أيضاً تحري حَمَلة الجينات ووراثةُ اضطراباتِ الجينات المُفرَدة