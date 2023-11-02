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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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ما الذي يحدث في حال كان أحد الأبوين يحمل الجينة المعيبة

النمط الوراثي

احتمال وراثة المرض

احتمال نقل المرض دون الإصابة به*

جسدي سائد

50 ٪ للذكور والإناث

0%

جسدي متنحٍ

25٪ للذكور والإناث إذا كان كلا الأبوين ناقلين للمرض (لدى كل من الأبوين جينة معيبة واحدة)*

0٪ إذا كان واحد فقط من الوالدين حاملًا للجينة

50٪ للأبناء والبنات إذا كان كلا الوالدين أو واحد منهما فقط حاملًا للجينة*

سائد مرتبط بالصبغي X X-linked dominant

50٪ عندما تكون الجينة موجودة لدى الأم، وعادة ما يكون ذلك في الإناث فقط، لأن الجينة المعيبة غالبًا ما تكون مميتة عند الذكور

0%

متنحٍّ مرتبط بالصبغي X X-linked recessive

50% بالنسبة للذكور عندما تكون الجينة موجودة لدى الأم

50% بالنسبة للإناث عندما تكون الجينة موجودة لدى الأم

100٪ بالنسبة للإناث عندما تكون الجينة موجودة لدى الأب

* الناقل للمرض هو الشخص الذي يحمل جينة شاذة واحدة، وعادةً ما لا يشكو من أعراض المرض الذي تُسببه تلك الجينة.

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