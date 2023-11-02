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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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ما الذي يجب أن يكونَ في السجلِّ الطبِّي الشخصي؟

  • المشاكل الطبية المهمَّة أو المزمنة

  • مجموعة الأدوية التي يأخذها الشخص حالياً

  • المُعالجَات الأخرى

  • التفاعلات التحسسية تجاه الأدوية

  • الاستشفاء، بما في ذلك العمليَّات الجراحيَّة (التواريخ، والمكان، واسم الطبيب المقيم، والتَّشخيص)

  • نتائج فحوصات المختبر واختبارات أخرى

  • التاريخ الطبِّي العائلي

  • التطعيمات، بما في ذلك التواريخ

  • الزيارات إلى أي عيادَة طَّبيب (التواريخ والسبب ونتائج الاختبارات والتَّشخيص والتوصيات)

  • نُسَخ من التوجيهات المسبَقة

  • الفاتورة، ومطالبة التأمين، ومعلومات الدفع

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