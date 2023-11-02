ما الذي يجب أن يكونَ في السجلِّ الطبِّي الشخصي؟
المشاكل الطبية المهمَّة أو المزمنة
مجموعة الأدوية التي يأخذها الشخص حالياً
المُعالجَات الأخرى
التفاعلات التحسسية تجاه الأدوية
الاستشفاء، بما في ذلك العمليَّات الجراحيَّة (التواريخ، والمكان، واسم الطبيب المقيم، والتَّشخيص)
نتائج فحوصات المختبر واختبارات أخرى
التاريخ الطبِّي العائلي
التطعيمات، بما في ذلك التواريخ
الزيارات إلى أي عيادَة طَّبيب (التواريخ والسبب ونتائج الاختبارات والتَّشخيص والتوصيات)
نُسَخ من التوجيهات المسبَقة
الفاتورة، ومطالبة التأمين، ومعلومات الدفع