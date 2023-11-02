* يستند مؤشر جودة الهواء إلى مستويات 5 ملوثات تُنظِّمها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة بموجب قانون الهواء النظيف.والملوثات هي الأوزون والمادَّة الهبابية وأحادي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين.

†ينطوي أعضاء المجموعات الحساسة على المصابين بالقلب أو الرئة والأطفال والبالغين من كبار السن.

AQI = مؤشر جودة الهواء.