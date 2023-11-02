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مؤشر جودة الهواء*

ِقيم مؤشر جودة الهواء AQI

المستوى الذي يثير المخاوف الصحية (حالة جودة الهواء)

0–50

جيّد

51–100

متوسِّطة

101–150

غير صحي لأفراد المجموعات الحساسة†

151–200

غير صحّي

201–300

غير صحي جداً

301–500

خَطير

* يستند مؤشر جودة الهواء إلى مستويات 5 ملوثات تُنظِّمها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة بموجب قانون الهواء النظيف.والملوثات هي الأوزون والمادَّة الهبابية وأحادي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين.

†ينطوي أعضاء المجموعات الحساسة على المصابين بالقلب أو الرئة والأطفال والبالغين من كبار السن.

AQI = مؤشر جودة الهواء.

مقتبس من وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة: مؤشر جودة الهواء: دليل لجودة الهواء وصحتك.ميدان البحوث المثلث Research Triangle Park، كارولينا الشمالية، 2009.Air Quality Index (AQI) | AirNow.gov

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