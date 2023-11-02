مؤشر جودة الهواء*
ِقيم مؤشر جودة الهواء AQI
المستوى الذي يثير المخاوف الصحية (حالة جودة الهواء)
0–50
جيّد
51–100
متوسِّطة
101–150
غير صحي لأفراد المجموعات الحساسة†
151–200
غير صحّي
201–300
غير صحي جداً
301–500
خَطير
* يستند مؤشر جودة الهواء إلى مستويات 5 ملوثات تُنظِّمها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة بموجب قانون الهواء النظيف.والملوثات هي الأوزون والمادَّة الهبابية وأحادي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين.
†ينطوي أعضاء المجموعات الحساسة على المصابين بالقلب أو الرئة والأطفال والبالغين من كبار السن.
AQI = مؤشر جودة الهواء.
مقتبس من وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة: مؤشر جودة الهواء: دليل لجودة الهواء وصحتك.ميدان البحوث المثلث Research Triangle Park، كارولينا الشمالية، 2009.Air Quality Index (AQI) | AirNow.gov