لماذا ينبغي التفكير بإجراء اختبارات التحري الجينيّ؟
الفئة
الاضطراب*
اختبارات تحري حَمَلة الجينات
الكل
تَحليل الحمض النووي DNA لعينة من الدَّم أو الخلايا المأخوذة من باطن الخد
اليهود الأشكيناز†
داءُ كانافان Canavan disease
تَحليل الحمض النووي DNA لعينة من الدَّم أو الخلايا المأخوذة من باطن الخد
خلل الوظائف المُستقلة العائلي familial dysautonomia (خلل وظيفي وراثي في الجهاز العصبي اللاإرادي)
تَحليل الحمض النووي DNA لعينة من الدَّم أو الخلايا المأخوذة من باطن الخد
اختبارات دموية لقياس مستويات الإنزيم المفقود (هيكسوسامينيداز A hexosaminidase )
تحليل الحمض النووي DNA
أفريقي
اختبارات دموية لتحري مستويات الهيموغلوبين غير الطبيعي
الكاجونيون (الآكاديون) Cajun
داء تاي-زاكس
اختبارات دموية لقياس مستويات الإنزيم المفقود (هيكسوسامينيداز A hexosaminidase )
تحليل الحمض النووي DNA
شعوب البحر المتوسط، وجنوب شرق آسيا، والهنود الآسيويون، والشرق الأوسط
اختبارات دموية لقياس الحجم المتوسط لكريات الدم الحمراء (الحجم الكريوي الوسطي mean corpuscular volume)
إذا كان متوسط حجم الكريات صغيرًا، فتُجرى اختبارات دموية لتحري مستويات الهيموغلوبين غير الطبيعي
تحليل الحمض النووي DNA
شعوب جنوب شرق آسيا، والكمبوديون، والصينيون، والفيليبينيين، واللاوتيانز، والفيتنامييون
اختبارات دموية لقياس الحجم المتوسط لكريات الدم الحمراء
إذا كان متوسط حجم الكريات صغيرًا، فتُجرى اختبارات دموية لتحري مستويات الهيموغلوبين غير الطبيعي
تحليل الحمض النووي DNA
* هذه القائمة غير شاملة.يمكن طلب إجراء اختبارات التحري لاضطرابات أخرى.
† ينتمي معظم الأشخاص اليهود إلى العرق الأشكينازي (90% منهم).وبالتالي، ينبغي إجراء اختبارت التحري عند الأشخاص اليهود الذين لا يعلمون ما إذا كانوا ينتمون للعرق الأشكينازي أم لا.يُوصي بعض الخبراء أيضًا بإجراء اختبارات تحري لأمراض أخرى، مثل داء غوشيه، و داء نيمان-بيك من النوع الأول، ومتلازمة فقر الدم بحسب فانكوني من المجموعة سي.