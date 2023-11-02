† ينتمي معظم الأشخاص اليهود إلى العرق الأشكينازي (90% منهم).وبالتالي، ينبغي إجراء اختبارت التحري عند الأشخاص اليهود الذين لا يعلمون ما إذا كانوا ينتمون للعرق الأشكينازي أم لا.يُوصي بعض الخبراء أيضًا بإجراء اختبارات تحري لأمراض أخرى، مثل داء غوشيه، و داء نيمان-بيك من النوع الأول، ومتلازمة فقر الدم بحسب فانكوني من المجموعة سي.