كينوبرستين/دالفوبريستين
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
حالات عدوى خطيرة تنجُم عن بكتيريا إيجابيَّة الغرام (مثل أصناف المُكوّرة العنقودية Staphylococcus والعقديَّة Streptococcus) والتي تكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى.
ألم في العَضلات والمَفاصِل
زيادَة مستويات البيليروبين* في الدَّم
ألم والتِهاب في موضع إدخال القثطار، خصوصًا في حال إدخالها في أحد أوردة الذراع أو الساق
* البيليروبين هُو من الفضلات التي تتشكَّل في أثناء التفكُّك الطبيعيّ لكريات الدم الحمراء.تجري معالجة البيليروبين ثم يُطرح من الكبد.