كيف يجري الحصولُ على الدم
يجري الحصولُ على الدم من أحد الأوردَة بوساطة إبرة لملء أنبو عينات أو أكثر، أو من الإصبع بواسطة وخزة الإبرة في بعض الأحيان.
يحدِّد ممارسُ الرعاية الصحية الوريد الذي سيسحب الدمَ منه، ويكون ذلك عادةً على السَّطح الداخلي لمِرفق الشخص.يجري تطبيقُ عاصِبة حولَ الطرف العلوي (الذراع)، ممَّا يؤدِّي إلى امتِلاء الأوردة تحتها بالدم، بحيث يمكن رؤيتُها أو الشعور بها بسهولة أكثر.
بعدَ تنظيفٍ شامل للبشرة المحيطة بالوريد مباشرة، يَجرِي إدخالُ إبرة في الوريد.يَشعُر المريضُ بوخزة الإبرة عندما يَجرِي إدخالُ البداية فقط عادة، ولكن لا يشعر بألم بعدَ ذلك.
ينتقل الدم أو يتحرَّك من خلال الإبرة نحو المِحقَن أو أنبوب جمع الدَّم.وبعدَ جَمع ما يكفي من الدَّم، تَجرِي إزالة العاصبة، وتُزال الإبرة من الوريد، ويُطبق ضغطٍ على المنطقة أو الناحيَة لمنع النزف من موضع الوخز.
وإذا كانت هناك حاجةٌ إلى كمِّية صغيرة من الدم فقط، يَجرِي تنظيفُ المنطقة، وهي الإصبع (أو الكعب عندَ الرضَّع) عادة، وتُستخدَم إبرة لوخز الجلد.