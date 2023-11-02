كيف ولماذا يحدث العمى
يمكن لأي شيء يمنع وصول الضوء من الوسط المحيط إلى الجزء الخلفي من العين أو يعيق انتقال الإشارات العصبية من الجزء الخلفي من العين إلى الدماغ، أن يؤثر في القدرة على الرؤية.في الولايات المتحدة الأميركية، يُعرّف العمى القانوني بأنه الحصول على درجة 20/200 أو أقل في اختبار حدة البصر للعين الأفضل عند الشخص، حتى بعد محاولة تصحيح البصر باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، أو أنه انحسار زاوية الرؤية إلى ما دون 20 درجة في المجال البصري للعين الأفضل.وفي إطار هذا التعريف، يمكن للكثير من الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم عميانٌ من الناحية القانونية تمييز الأشكال والظلال، ولكن ليس بتفاصيلها.
يمكن أن يحدث العمى في الظروف والحالات التالية:
عدم وصول الضوء إلى شبكية العين.
الأشعَّة الضوئية لا تتركز على شبكية العين بشكل صحيح.
عجز الشبكية عن استشعار الضوء بشكل طبيعي.
عدم وصول الإشارات العصبية من شبكية العين إلى الدماغ بشكل طبيعي.
عدم قدرة الدماغ على تفسير المعلومات الواصلة من العين.