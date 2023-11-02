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كيف ولماذا يحدث العمى

يمكن لأي شيء يمنع وصول الضوء من الوسط المحيط إلى الجزء الخلفي من العين أو يعيق انتقال الإشارات العصبية من الجزء الخلفي من العين إلى الدماغ، أن يؤثر في القدرة على الرؤية.في الولايات المتحدة الأميركية، يُعرّف العمى القانوني بأنه الحصول على درجة 20/200 أو أقل في اختبار حدة البصر للعين الأفضل عند الشخص، حتى بعد محاولة تصحيح البصر باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، أو أنه انحسار زاوية الرؤية إلى ما دون 20 درجة في المجال البصري للعين الأفضل.وفي إطار هذا التعريف، يمكن للكثير من الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم عميانٌ من الناحية القانونية تمييز الأشكال والظلال، ولكن ليس بتفاصيلها.

يمكن أن يحدث العمى في الظروف والحالات التالية:

عدم وصول الضوء إلى شبكية العين.

  • تضرر القرنية الناجم عن العدوى، مثل التهاب القرنية والملتحمة بالهربس، أو العدوى الناجمة عن الإفراط في ارتداء العدسات اللاصقة الزائدة، والذي يؤدِّي إلى حدوث ندبة عاتمة على القرنية

  • الأضرار التي تلحق بالقرنية والناجمة عن عوز الفيتامين A (تليّن القرنية)، والذي يسبب جفاف العين ويؤدي إلى حدوث ندبة عاتمة على القرنية (حالة نادرة في الدول المتقدمة)

  • الأضرار التي تلحق بالقرنية والناجمة عن إصابة شديدة تؤدي إلى ندبة عاتمة على القرنية

  • الساد العيني cataract، الذي يسبب تراجع وضوح العدسة

الأشعَّة الضوئية لا تتركز على شبكية العين بشكل صحيح.

  • التركّز غير الدقيق للأشعة الضوئية على شبكية العين (أخطاء الانكسار) والتي لا يمكن تصحيحها بشكل كامل باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة (مثل من أنواع معينة من الساد العيني)

عجز الشبكية عن استشعار الضوء بشكل طبيعي.

  • انفصال الشبكية

  • داء السكري

  • التنكس البقعي macular degeneration

  • التهاب الشبكية الصباغي retinitis pigmentosa

  • عدم كفاية الوارد الدَّموي إلى شبكية العين بسبب انسداد الشريان أو الوريد الشبكي، والذي قد ينجم عن التهاب جدران الأوعية الدموية (كما يحدث في سياق الإصابة بالتهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة giant cell arteritis)، أو بسبب جلطة دموية انتقلت إلى العين من مكان آخر (مثل الشريان السباتي في الرقبة)

  • عدوى في شبكية العين (بالمقوسة الغوندية Toxoplasma أو الفطريات)

عدم وصول الإشارات العصبية من شبكية العين إلى الدماغ بشكل طبيعي.

  • اضطرابات تؤثِّر في العصب البصري أو مساراته داخل الدماغ، مثل أورام الدماغ، والسكتات الدماغية، والعدوى، والتصلُّب المتعدِّد

  • الزَرَق، ارتفاع ضغط العين Glaucoma

  • (التهاب العصب البصري)

عدم قدرة الدماغ على تفسير المعلومات الواصلة من العين.

  • الاضطرابات التي تؤثِّر في مناطق الدماغ المسؤولة عن تفسير الإشارات البصرية (القشرة البصرية visual cortex)، مثل السكتات الدماغية والأورام

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