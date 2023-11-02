كيف نقلِّل خطرَ التداخلات الدوائيَّة -الدوائيَّة
استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبلَ استعمال أيَّة أدوية جديدة، بما فيها الأدوية التي لا تُعطى بموجب وصفة طبيَّة والمكملِّات الغذائية، مثل الأعشاب الطبية.
الاحتفاظ بقائمة تحتوي على أسماء جميع الأدوية المُستعملة حاليًّا.مناقشة هذه القائمة دوريًّا مع الطبيب أو الصيدلاني.
الاحتفاظ بقائمة تحتوي على أسماء جميع الاضطرابات التي يُعاني منها المريض.مناقشة هذه القائمة دوريًّا مع الطبيب.
اختيار صيدلية تُقدِّم خدمات شاملة (بما فيها التحقُّق من التداخلات المحتملة)، وتحتفظ بملف دوائي كامل لكلِّ شخص.صرف جميع الوصفات الطبية من هذه الصيدلية.
معرفة أهداف وتأثيرات جميع الأدوية الموصوفة.
معرفة التَّأثيرات الجانبية المحتملة للأدوية.
تعلُّم طريقة استعمال الأدوية، وفي أي وقت من اليوم ينبغي استعمالها فيه، وإمكانية استعمالها بالتزامن مع الأدوية الأخرى.
مراجعة طريقة استعمال الأدوية التي تُعطى من دون وصفة طبيَّة مع الصيدلاني.مناقشة أيِّ اضطرابات موجودة وأيِّ أدوية تُعطى بموجب وصفة طبيَّة.
استعمال الأدوية وفقًا للتعليمات.
إعلام الطبيب أو الصيدلاني عن أيِّ أَعرَاضٍ قد تكون مرتبطة بالدواء.
ينبغي أن يتأكَّد المريضُ من إعلام كلّ طبيب يراجعه عن جميع الأدوية التي يستعملها.