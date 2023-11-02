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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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كيف نقلِّل خطرَ التداخلات الدوائيَّة -الدوائيَّة

  • استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبلَ استعمال أيَّة أدوية جديدة، بما فيها الأدوية التي لا تُعطى بموجب وصفة طبيَّة والمكملِّات الغذائية، مثل الأعشاب الطبية.

  • الاحتفاظ بقائمة تحتوي على أسماء جميع الأدوية المُستعملة حاليًّا.مناقشة هذه القائمة دوريًّا مع الطبيب أو الصيدلاني.

  • الاحتفاظ بقائمة تحتوي على أسماء جميع الاضطرابات التي يُعاني منها المريض.مناقشة هذه القائمة دوريًّا مع الطبيب.

  • اختيار صيدلية تُقدِّم خدمات شاملة (بما فيها التحقُّق من التداخلات المحتملة)، وتحتفظ بملف دوائي كامل لكلِّ شخص.صرف جميع الوصفات الطبية من هذه الصيدلية.

  • معرفة أهداف وتأثيرات جميع الأدوية الموصوفة.

  • معرفة التَّأثيرات الجانبية المحتملة للأدوية.

  • تعلُّم طريقة استعمال الأدوية، وفي أي وقت من اليوم ينبغي استعمالها فيه، وإمكانية استعمالها بالتزامن مع الأدوية الأخرى.

  • مراجعة طريقة استعمال الأدوية التي تُعطى من دون وصفة طبيَّة مع الصيدلاني.مناقشة أيِّ اضطرابات موجودة وأيِّ أدوية تُعطى بموجب وصفة طبيَّة.

  • استعمال الأدوية وفقًا للتعليمات.

  • إعلام الطبيب أو الصيدلاني عن أيِّ أَعرَاضٍ قد تكون مرتبطة بالدواء.

  • ينبغي أن يتأكَّد المريضُ من إعلام كلّ طبيب يراجعه عن جميع الأدوية التي يستعملها.

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